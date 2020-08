Akár tíz fokot is zuhanhat ma a hőmérséklet

A 2020-as rekordmeleget jelentő vasárnap után hétfő délutánra megérkezik az eső, miután délnyugat felől egy intenzívebb csapadéktömb éri el az országot. Helyenként erősen viharos, a 90 kilométer per órás sebességet is meghaladó szélrohamok kísérhetik a zivatarokat, de előfordulhat jégeső, illetve intenzív csapadék is társulhat hozzájuk. Az estére érkező borús időjárás ellenére marad napközben a meleg, az országos napi középhőmérséklet hétfőn is elérheti a 25 fokot – írja a honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Budapesten a legmagasabb hőmérséklet 26 fok lesz estére azonban lehűl a levegő, 17 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Délelőtt a fátyolfelhők mellett napos időre számíthatunk,

Az őszies idő a hét közepéig velünk marad, országosan péntekig húsz fok körül alakul majd a napi legmagasabb hőmérséklet. Az előrejelzés szerint a hétvégén újabb felmelegedés várható.

(Borítókép: Köd a Somogy megyei Pogányszentpéternél 2020. augusztus 18-án. MTI/Varga György)