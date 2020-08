Fürjes Balázs szerint ennyi volt, megszüntethetik a Karácsony-féle biciklisávokat

Valószínűnek tűnik, hogy a főváros visszavonja a sávlezárásokat, amelyek ellehetetlenítik a budapesti közlekedést — fogalmazott a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. Fürjes Balázs hozzátette, csak az a kérdés, hogy ezt mikor teszik meg, iskolakezdés előtt, vagy pár nappal később, amikor kiderül, hogy a rendszer nem működik.

A politikus emlékeztetett, levélben kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy még az iskolakezdés előtt szüntesse meg a sávlezárásokat. Úgy érvelt, hogy az emberek a koronavírus-járvány miatt kerülik azokat a helyzeteket, amikor sok emberrel kell együtt lenniük, ezért aki teheti, inkább autóval közlekedik majd önmaga és a családja védelméért. Az államtitkár azonban emiatt attól tart, hogy a sávlezárások óriási dugókat, baleseteket okoznak majd Budapest legforgalmasabb útvonalain.

Rávilágított arra is, hogy ha az átlagosan több mint 10 éves autókat dugók és sebességhatárok lassítják, nő a légszennyezés és fokozódik a klímavészhelyzet. Az államtitkár beszélt arról is, hogy Karácsony Gergely előzetes konzultáció nélkül vezette be a sávlezárásokat. Most, egy „rosszul összerakott, gyors” kérdőívvel nem lehet helyettesíteni az előzetes konzultációt a budapestiekkel — értékelt Fürjes Balázs a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.