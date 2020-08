Így búcsúztatták az elmúlt 155 évet a színművészetisek

Körülbelül ezer fő vett részt azon a demonstráción, amelyet a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói szerveztek hétfő estére az intézmény Vas utcai épülete elé. Az eseményen több neves színházi és filmes szakember is beszédet mondott, valamint zenekarok is felléptek. A tüntetésnek végül az érkező vihar vetett véget, amelyről hamarosan videós beszámolóval is jelentkezünk.

A megmozdulás apropója, hogy szeptember 1-től az SZFE egy alapítvány irányítása alá kerül, amelynek élére Vidnyánszky Attilát nevezte kia fenntartó minisztérium a hallgatók és az intézmény vezetésének tiltakozása ellenére.

Napközben az egyetem vezetése és szenátusa sajtótájékoztató keretében jelentette be lemondását. Döntésüket azzal indokolták, hogy a modellváltás után az SZFE autonómiájának minden lényeges elemét felszámolták.

Szeptember elsejétől ugyanis a szenátus, az egyetem legfőbb döntéshozó szerve többé

nem dönthet saját működési szabályzatáról,

nem szólhat bele a költségvetésbe,

nem fogadhatja el intézményfejlesztés tervét,

nem választhatja meg az egyetem rektorát

nem jogosult önállóan intézetvezetőket és osztályvezető tanárokat kinevezni, osztályokat indítani.

