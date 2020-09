Ideiglenesen a teljes belső határon visszaállította a határellenőrzést a kormány. Külföldiek mostantól nem léphetnek az ország területére, a hazatérő magyarok pedig orvosi vizsgálaton esnek át. A határátkelők belépő oldalán máris feltorlódott a forgalom.

Ha a vizsgálat fertőzés gyanúját állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, vagy ha az nem jelent járványügyi kockázatot, hatósági házi karanténba kerülnek. Ez alól felmentést két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat.

Nem magyar állampolgár csak akkor léphet be az országba, ha állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedélye van, Ez esetben a családtagok is vele jöhetnek. A külföldiek tranzitáthaladása egészségügyi vizsgálatot követően engedélyezett, ha fertőzés gyanúja nem merül fel, és ha a belépő rendelkezik a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, igazolja utazásának célját, célországát, és a szomszédos államba a belépése biztosított. A tranzitforgalom csak meghatározott útvonalon lehetséges, kijelölt pihenőkön megállva, és legfeljebb 24 óráig. Azok a fuvarozók is szabad utat kapnak, akiknek a munkavégzés helyét kell megközelíteniük Magyarországon.

A rendőrség is adhat felmentést a belépési tilalom alól, ha a külföldi állampolgárok nálunk olyan üzleti tevékenységet végeznek, amelyhez kormányzati szerv igazolásával rendelkeznek, ha itt tanulnak, vagy ha családi eseményen kell részt venniük. Az is beléphet, aki hozzátartozója ápolása miatt jön, sport-, kulturális és egyházi rendezvényre érkezik, vagy más méltányolható oka van belépni. Ezt a kérelmet előre kell beadni elektronikusan angolul, vagy jogi képviselő útján.

Az ingázókra a következő szabályok vonatkoznak: a külügyminiszter által meghatározott szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok az ország területére legfeljebb 24 óra időtartamra, az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. Ugyanígy a magyar államhatártól legfeljebb 30 kilométerre, itthon élő magyarok szabadon visszatérhetnek külföldről, amennyiben 24 órán belül mentek ki, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

Azok a külföldi sportolók, akik magyarországi sportrendezvényre jönnek, akkor léphetnek be, ha az azt megelőző 5 napból két, legfeljebb 48 óra eltéréssel készült negatív tesztet magyarul vagy angolul be tudnak mutatni. Ám a rendelet szerint mindemellett az UEFA protokolljára való tekintettel az is működik, ha valaki csak egy darab, legfeljebb 3 napos negatív teszttel érkezik. A külföldről visszatérő magyar sportolónak két teszt kell, hogy kikerüljön a karanténból, ezek között 24 órának kell eltelnie, és egyébként ő a hatósági házi karantén alatt is a lakásuk és a sporttevékenység helye között "a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet".