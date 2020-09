Örülök, hogy kompromisszum született

– írja a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezetője, Vitézy Dávid Facebook-oldalán, miután megszületett a megállapodás, hogy a Nagykörút legforgalmasabb szakaszain a parkolósáv helyére kerül a kerékpársáv. Vitézy Dávid bejegyzésében hangsúlyozza:

ezt a célt már a 2013-as Balázs Mór Terv is tartalmazza, és azóta is konszenzus övezi azt a célkitűzést, hisz a legzöldebb, legfenntarthatóbb, leginkább a városban élő emberek egészségének megőrzését szolgáló közlekedési módról van szó. És fontos, hogy ebben nincs is politikai vita.

– részletezi, majd hozzáteszi azt is, hogy bár elsőre sokan csalódottak lehetnek, akik a kerékpározást szívükön viselik, de Vitézy Dávid szerint már önmagában is fontos mérföldkő, hogy van, és immár tartósan lesz is a Nagykörúton kerékpársáv.

Vitézy Dávid arról is ír posztjában, hogy milyen fontos hálózati kapcsolat a kerékpáros forgalom.

A kerékpáros kapcsolatok a körúton segítik a kiskereskedelmet is - sok kutatás kimutatta, hogy több vásárló tér be kerékpárról, mint amennyien a sokszor órákon-napokon át mozdulatlanul ott parkoló autókból. Az autóbal közlekedők számára a döntés nyomán a 2 sáv nyújtotta kapacitás a körút összes valóban forgalmas szakaszán biztosított lesz.