Nők zaklatása miatt emeltek vádat a váratlanul lemondó fideszes polgármester ellen

Borsodi László júliusban távozott posztjáról. Több éves börtönbüntetésre is ítélhetik.

Szexuális zaklatás ügyében folyik eljárás Borsodi László volt fideszes polgármester ellen, tudta meg a 24.hu. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levelek falu vezetője júliusban mondott le tisztségéről, a sajtóban több találgatás is megjelent Borsodi váratlan távozásának okairól.

A portál megkereste a Nyíregyházi Járásbíróságot és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészséget, ahol közölték, hogy a politikust 2017-ben zaklatás vádjával jelentették fel. A nyomozás alatt a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság a polgármester több digitális eszközét lefoglalt. Több kép- és videofelvételt is találtak. Borsodi László tagadta a vádakat, amelyeket azonban biztonságikamera-felvétel is megerősít az ügyészség szerint. A Nyíregyházi Járási Ügyészség végül 2018 októberében emelt vádat a Nyíregyházi Járásbíróságon, két nő sérelmére elkövetett zaklatás, személyes adattal visszaélés vétsége, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, becsület csorbítására alkalmas hamis képfelvétel nyilvánosságra hozatalának bűntette, valamint információs rendszer megsértése vétsége miatt. Az ügyészség a 24.hu-nak megerősítette, hogy szexuális tartalmú képfelvételről van szó.

Az ügyben több alkalommal tartott már tárgyalást a bíróság, kihallgatták a vádlottat, meghallgatták az ügy sértettjeit. Ítélet még nincs.

Mindebből az is következik, hogy amikor legutóbb, 2019 őszén Borsodit ismét megválasztották Levelek élére, addigra az ügyészség már közel egy éve vádat emelt ellene. Ahogy az is egyértelmű, hogy amivel vádolják, azt a település vezetőjeként követhette el. Hogy pontosan mi történt, arról hallottunk több verziót is, azonban ezeket bizonyítékokkal alátámasztani nem tudjuk, így egyelőre felelőtlenség lenne részleteket közölni – írja a hírportál.

A 24.hu-nak Bátki Pál büntetőjogász elmondta, mivel több bűncselekményről van szó, ha Borsodi Lászlót bűnösnek találják, halmazati büntetést szabnak ki rá. A szakértő szerint a politikusra kiszabható büntetés felső határa 4 és fél év szabadságvesztés.