Karácsony Gergely bort iszik és vizet prédikál címmel küldött közleményt az MTI-nek a Fidesz szerdán. A kommüniké nem fukarkodik jelzőkkel:

Visszataszító, hogy miközben a főpolgármester az átláthatóságról beszél, addig az adófizetők pénzét propagandára költi. Jogilag és erkölcsileg is kifogásolható, hogy Budapest Főváros Önkormányzata fizeti Karácsony Gergely privát Facebook oldalának hirdetéseit. Egy olyan oldalról van szó, amely Karácsony Gergely főpolgármestersége előtt is létezett, és amelyen a főpolgármester elsősorban nem a fővárossal kapcsolatos információkat oszt meg, hanem politikai propagandára használja. A nyilvános adatok szerint eddig csaknem 30 millió forintot költött Karácsony Gergely Facebook oldalának hirdetéseire. Az is megfigyelhető, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata által finanszírozott hirdetésekre eleinte 25 és 30 ezer forintokat költöttek – áll a publikációban.