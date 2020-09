6622 főre nőtt Magyarországon az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában ugyanis 365 embernél mutatták ki a kór jelenlétét – derül ki a kormányzati tájékoztató honlap szerdai adatsorából. Három idős beteg elhunyt, amivel a halálos áldozatok 619 főre emelkedett, 3903-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 2100 fő. Az aktív fertőzöttek 45%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. Kilencvennyolc koronavírusos beteget kórházban ápolnak, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Ami az új fertőzéseket illeti, a megyénkénti adatok így néznek ki:

Budapest – 198

Pest megye – 59

Hajdú-Bihar megye – 21

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 12

Veszprém megye – 12

Csongrád-Csanád megye – 11

Komárom-Esztergom megye – 10

Győr-Moson-Sopron megye – 8

Zala megye – 9

Borsod-Abaúj-Zemplén megye – 6

Bács-Kiskun megye – 6

Fejér megye – 5

Békés megye – 3

Vas megye – 2

Somogy megye – 2

Jász-Nagykun-Szolnok megye – 1

Nógrád megye – 1

Tolna megye – 1.

Magyarországon összesen 473 531 tesztet végeztek el, és 11 485 vannak házi karanténban. Az eddigi azonosítási rekord 292 új fertőzés volt 24 óra alatt augusztus 28-án.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. A tanévben kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni. Az a cél, hogy az iskolák működése zavartalan legyen és a hagyományos oktatás folyjon – hívja fel a figyelmet a közlemény.

A koronavírus Magyarországot is elérő második hulláma miatt Magyarország szeptember 1-én hivatalosan lezárta a határait a külföldiek előtt.