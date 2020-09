Szűk másfél hónap alatt megnégyszereződött azoknak a szabálysértési feljelentéseknek a száma, amelyeket a járványügyi előírások megszegése miatt szabott ki a rendőrség

– tudta meg a Népszava az Országos Rendőr-főkapitányságtól.

A napilap által készített adatsor azt mutatja, hogy egyre kevésbé tartják be az emberek a fertőzés terjedése ellen hozott intézkedéseket, megduplázódott ugyanis az ilyen ügyekben kirótt figyelmeztetések és a helyszíni bírságok száma is. Ezekbe az adatokba a maszkviselés szabályainak megsértése miatt alkalmazott szankciók is beleértendők, de nem kizárólag ezekből tevődnek össze.

A rendőrség egyébként csak göngyölt statisztikát vezet – írják, ebből pedig az látszik, hogy május 4-től 1385 esetben kellett figyelmeztetést kiadni, 645 esetben volt szükség helyszíni bírságra és 867 alkalommal fajult egészen szabálysértési feljelentésig az ügy.