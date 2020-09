A koronavírus-járvány második hulláma elleni védekezés más, újfajta hozzáállást igényel a döntéshozóktól. Több megfontoltságot, pontosabb tervezést, kiegyensúlyozott tájékoztatást. És némi példamutatást is – írta Facebook-oldalára Karácsony Gergely csütörtök délután. A főpolgármester szerint ideje van a figyelmeztetéseknek, miután aggasztó számok, előrejelzések látnak napvilágot – nem csak Budapestre vonatkozóan. Mint írja:

Rövidesen ezres nagyságrendben jelenhetnek meg Magyarországon a fertőzöttek – állítják a tudósok a mai sajtóhírek szerint, és én nem nagyon értem, hogy az ilyen modellszámítások, és az abból fakadó feladatok miért nem a hivatalos tájékoztatás részei.

A főpolgármester hozzátette: többször jelezte, hogy változtatni kell az első hullámban tapasztalt tájékoztatás rendjén. Karácsony Gergely ismét nehezményezte, hogy az önkormányzatok továbbra sem kapnak semmiféle információt, amely alapján teendőiket elvégezhetnék.

Jó lenne bízni abban, hogy a járvány második hullámában a politikai hecckampányok helyét a kiegyensúlyozott információáramlás veszi át.

Hozzátette: figyelembe kell venni az első hullám tapasztalatait. Mint mondta: ezekről a kérdésekről egyeztettek tegnap a fővárosi fenntartásban működő idősotthonok vezetőivel is, akik beszámoltak a júliusban kiadott főpolgármesteri utasítás végrehajtásáról, tesztelésről, járványügyi protokollal kapcsolatos intézkedésekről, és arról, hogy jelenleg milyen eszközök és források állnak rendelkezésre a védekezéshez.

A főpolgármester bejelentette: látogatási tilalmat rendeltek el az idősotthonokban.

Mint írta: "a mai tudásunk szerint az első hullám jelentős részben intézményi fertőzés volt, az idősotthonokba is a kórházakból kerülhetett be a vírus, a második hullámban a kórházak mellett azonban komoly kockázatot jelent, hogy a látogatók, vagy az ott dolgozók vihetik be a fertőzést az intézményekbe. Ez ellen két dolgot teszünk: bár tudjuk, hogy sok esetben nehéz élethelyzeteket teremt, kénytelenek voltunk elrendelni a látogatási tilalmat az idősotthonokban. És folyamatosan szűrjük nem csak az ellátottakat, de a dolgozókat is."

A tesztelés fontosságáról úgy fogalmazott: európai összehasonlításban még mindig le vagyunk maradva, ennek oka pedig az lehet, hogy más uniós tagállamokhoz képest is túl szigorú annak szabályozása, kinek jár ingyenes teszt.

Szinte mindenhol máshol Európában könnyebb ingyenesen tesztet csinálni, mint Magyarországon. A kormánynak át kell gondolnia az ingyenes teszteléssel kapcsolatos eljárást. Nekünk Budapesten a lehetőségeink és a tartalékaink azt teszik lehetővé, hogy a kockázatot jelentő munkahelyeken dolgozó kollégáinkat szűrjük. A saját intézményeinkben a második hullámra készülve is több ezer tesztet tartalékoltunk, eddig 24 ezer, a közeljövőben pedig 12 ezer tesztet végzünk el. De országos méretekben van szükség több tesztre. Ehhez viszont a kormánynak kellene átgondolnia eddigi hozzáállását.