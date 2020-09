Fenekestül felforgatta a bűnözők életét a koronavírus

Belegondoltak már abba, hogy az arcunkat mi mindenre használjuk? Megmutatjuk az érzelmeinket, hogy mire vágyunk, arcunk segítségével azonosítjuk egymást, ahogy a rendőrség is minket. Legyen szó bűncselekményről vagy egy szimpla igazoltatásról, az arcunk sokszor bőven elég információt tartalmaz egy azonosításhoz.

Koronavírus idején ez az opció finoman szólva is megszűnt. Maszkban járunk bevásárolni, tömegközlekedni, ügyet intézni, néhányan pedig bankot rabolni.

Bénázás Pécsett

Május 12-én egy ismeretlen férfi fosztotta ki a pécsi Takarékbankot. Ez fél éven belül már másodjára történt a pénzintézetben. Ezúttal azonban valami más volt, idősnek és sántának mutatkozó szájmaszkos férfi helyett, mintha csak egy ügyfél tért volna be a fiókba. Míg egy évvel ezelőtt meglehetősen gyanús lett volna, ha valaki maszkban tér be egy pénzintézetbe, addig most már több mint normálisnak számít ez a látvány.

Egy fontos dologról azonban megfeledkezett: vélhetően a bénázás következtében egy idő után lehúzta az álla alá a maszkot, így a kameráknak látni engedte az arcát.

Hiába, így is hagyott maga után kérdéseket. A rendőrség ugyanis kiadott egy fantomképet a férfiről, sapkában és anélkül, szemöldökkel és anélkül. Feltételezhető, hogy az élelmes kifosztónak ragasztott szemöldöke volt csupán.

A lassan négy hónapos történet végére még nem került pont. A zsaruk egymillió forintot ajánlottak fel annak, aki eredményesen segíti őket a nyomra vezetésben.

Energiaital, COVID-19 és benzinkút

Hazánkkal ellentétben a tengerentúlon igazi sláger eszköz lett a sebészeti szájmaszk, már ha a bűncselekményekről van szó.

Márciusban a San Leandro-i Rendőrkapitányság jelentette, hogy Kaliforniában egy férfi orvosi maszkot húzott, majd a Walmartból 780 dollárnyi értékben lopott energiaitalokat. Fegyvert nem vett elő, az embereket egy egyszerű mondattal tartotta magától távol: „Koronavírusos vagyok”.

Ugyanebben a hónapban két fegyveres férfinak több mint 200 ezer dollárt sikerült meglovasítania a queensi Aqueduct Racetrack munkatársaitól. A cég feladata volt, hogy a játékgépekben összegyűlt pénzt begyűjtse. A támadók szintén az egyszer használatos maszkkal fedték el az arcukat.

Ausztráliában is volt, aki kihasználta a maszk okozta zűrzavart - Melbourne-ben egy aranykereskedő széfjét pakolták ki csontüresre.

Sok ember visel maszkot, hogy megvédje magát a koronavírustól és ezzel nem is tesznek semmi rosszat. Ugyanakkor vannak emberek, akik nem jószándékból teszik mindezt. Ha ezek az emberek csinálnak valamit, ami megragadja az emberek figyelmét, akkor nagy eséllyel tényleg nincsen rendben velük valami. A mozdulataikból ez könnyen kikövetkeztethető - magyarázta Ryan Abbot őrmester, a King County Sheriff’s Office-ból a NewsWeeknek egy áprilisi esemény után.

Kerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot, hogy hazánkban mennyire jellemzőek az ehhez hasonló bűncselekmények. Válaszuk szerint ilyen statisztikákat a rendőrség nem vezet.