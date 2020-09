Vidnyánszky Attila: A pártok eszközként használják a diákokat

Új vezetést kell a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) élére választani és új munkatársak is kellenek - mondta Vidnyánszky Attila, az intézményt szeptember 1-től fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke csütörtökön a Kossuth rádióban. A kuratórium elnöke szerdán találkozott az egyetem szeptember elsejei hatállyal lemondott vezetőivel. Mint mondta, minden lényegi kérdésben mást gondolnak, az egyetlen pozitív hozadéka a találkozónak az volt, hogy egyetértetek abban, hétfőn el kell kezdeni az oktatást. Szeptember végéig a mostani vezetőség működik, az ő felelősségük, hogy elinduljon az oktatás.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Vidnyánszky Attila

Vidnyánszky Attila arról is beszélt, hogy évtizedeken keresztül generációk érezték azt a zárat, hogy nem kerülhetnek be az egyetemre. Szerinte egyfajta kizárólagosság uralkodik az egyetemen a gondolatok, a módszerek, a filozófiák kapcsán és a konfliktus átöröklődik a generációk között. – Végtelenül bezárt, végtelenül kirekesztő attitűd, amit az ember folyamatosan érez – fogalmazott. Szerinte a tanárok nem tudják elképzelni, hogy a „mi gondolataink” is beépüljenek a képzésbe. Megjegyezte, el kell fogadniuk azt a tényt, hogy van „más is (...), mert egy évtizedes igazságtalanság, hogy nincs más”. Az új egyetemi vezetést a kuratórium fogja megválasztani.

Vidnyánszky Attila szerint a pártok eszközként használják a diákokat ebben a helyzetben.