Újra ingyenes hősképzőt indít a Magyar Vöröskereszt

A tömegrendezvények elmaradása és a koronavírus-járvány újbóli terjedése miatt a Magyar Vöröskeresztnél a biztonságos ellátás és a biztonságos oktatás fontosságára hívjuk fel a figyelmet - olvasható a voroskereszt.hu portálon.

Ahogy arról beszámolnak a hivatásos elsősegélynyújtók, Magyarország minden megyéjében megvalósuló program helyszíneiről és időpontjairól a Magyar Vöröskereszt megyei szervezeteinél lehet érdeklődni. Emellett a HŐSKÉPZŐ kampány november végéig havonta egy-egy világnaphoz kapcsolódó aktuális üzenettel jelentkezik.

Az őszi iskolakezdéshez igazodva a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt a fiatalok korosztályát szólítja meg. A szervezet célja, hogy az évtizedek óta működő kisegészségőr program és az iskolai elsősegélynyújtó szakkörök COVID-szolgálatok megszervezésével segítsék az iskolai közösségek védelmét!

A vöröskereszt felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetben kiemelt jelentőségű, hogy az iskolai közösségek hosszabb távon is képesek legyenek betartani a szükséges óvintézkedéseket. A szervezet ismerteti, hogy a felvilágosított tanulok helyes magatartásukkal, a járványügyi szabályok betartásával jó példával járnak el társaik előtt, így a diákok megszokják és szükség esetén hosszabb ideig is megtarthatják a járványügyi védekezés intézményi kultúráját.

A szervezet jó szívvel ajánlja, hogy vonják be az alsó tagozatos gyerekeket is a különleges iskolai eljárásrend betartatásába. Játékos formában, módon például a szabályos maszkviselés ellenőrzése, a közös terekben elhelyezett kézfertőtlenítő pontok működtetése vagy akár a tájékoztatás is lehet a feladatuk.

A vöröskereszt kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az iskolai önkéntes COVID szolgálat kizárólag megelőző és figyelemfelhívó célokat szolgál, a potenciális fertőzöttek elkülönítésében vagy ellátásában gyermekek nem vehetnek részt.