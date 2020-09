Meghalt Orosz Lujza színművész

Életének 94. évében elhunyt Orosz Lujza színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja – írja az MTI a színház vasárnap kiadott közleményére hivatkozva.

Orosz Lujza 1926. december 19-én született a szilágysági Krasznahorváton. 1950-ben végzett a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán. 1948-tól az 1977-ben történt nyugdíjba vonulásáig a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja volt, de a kilencvenes években is játszott még szerepeket a kolozsvári színházban. 1992-ben lett az intézmény örökös tagja. Játékát rendkívüli szuggesztivitás és közvetlenség jellemezte. Számos felejthetetlen alakítás fűződik nevéhez: volt Gertrudis a Bánk bánban, az Éj királynője a Csongor és Tündében, Hekabé a Trójai nőkben, Tarnóczyné az Özvegy és leányában, Olga a Három nővérben, a Családanya a Buszmegállóban és Spiró György Csirkefejének csodálatos Öregasszonya.

Színházi szerepei mellett megannyi filmszerepet is játszott, és a Kolozsvári Rádió munkatársaként is dolgozott, ugyanakkor beszédtechnikát tanított a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán, majd a Gheorghe Dima Zeneakadémián. Orosz Lujza kimagasló színészi munkáját több díjjal is jutalmazták: 1992-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület neki ítélte oda a Poór Lili-díjat, 1994-ben életműdíjat kapott a Kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján, szintén 1994-ben kapta meg az Erzsébet-díjat, legutóbb, 2016-ban a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) tüntette ki életműdíjjal.

Orosz Lujzát a Kolozsvári Állami Magyar Színház saját halottjának tekinti – közölte a társulat.