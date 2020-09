Az egész azzal kezdődött, hogy egy névtelen Facebook-csoport nyilvánosságra hozott egy belső levelezést, amelyben Heisler András Mazsihisz-elnök többek közt azt sérelmezi Róna Tamás rabbitestületi elnöknél, hogy a kecskeméti Nagyimaterem nemrégiben kormányzati támogatásból újult meg. E tényt egy új emléktábla büszkén hirdeti is, Orbán Viktor miniszterelnök gravírozott nevével. Heisler szerint mindez a Mazsihisz megkerülésével történt, amit ő „mutyizásként” emleget. Róna Tamás immáron hivatalos válaszában arra hívja fel Heisler figyelmét publikusan, hogy a vidéki zsidóság vezetőivel Mazsihisz elnökként az ő feladata (lett) volna kapcsolatot tartani.

Heisler András szó nélkül hagyta mindezt, ám az őt bíráló hang nemhogy csitult volna, hanem csak tovább erősödött. Ahogyan a kritika tónusa is keményedett. Legközelebb már olyan „autokrata vezetőként” beszélt róla Róna Tamás egy lapinterjúban, mint aki hét év után most „méltatlanná vált” tisztségére. Erre már Heisler is reagált a Klubrádióban, leszögezve, hogy a konszolidált viszony a kormánnyal fontos ugyan, de aki a Mazsihisz megkerülésével próbálja magát a hatalom közelébe pozicionálni, az csak üveggyöngyöket remélhet.

A belviszály szervezeti forrása viszonylag könnyen rekonstruálható:

a vallási és a világi vezetők befolyásának formális egyensúlya 1990 óta úgy biztosított a Mazsihiszben, hogy a felsővezetésben két-két fővel képviselteti magát mindkét szárny.

Egyrészről az országos főrabbi és a Rabbitestület elnöke, másrészről pedig a Mazsihisz elnöke, illetve ügyvezető igazgatója vesz részt az irányításban. 2018 áprilisában azonban lemondott Fröhlich Róbert országos főrabbi, kinek posztja azóta is betöltetlen. Így a világi vezetés javára billent el a mérleg nyelve.

Róna Tamás az Indexnek egyenesen úgy fogalmazott, hogy

„másfél éve a Mazsihisz nem egyházként működik”,

ami szerinte Heisler felelőssége. Értelmezése szerint a Mazsihisz szerepe kizárólag az infrastrukturális feladatokra korlátozódik, a hajóirány meghatározásának viszont minden esetben a rabbik iránymutatásai alapján kell történnie. Ennek viszont most szerinte nyoma sincsen. Ő úgy látja, hogy a Rabbitestület jelentős részének bizalmát Heisler mára elvesztette. Kérdésünkre, hogy előrehozott tisztújításra céloz-e, úgy fogalmazott: „a Mazsihisz elnökét közgyűlési felhatalmazással választották meg, ebben a helyzetben önként kellene távoznia”.

Heisler az Indexnek nem kívánta kommentálni mindezt. Szűkszavúan csak annyit mondott:

Ennek következménye kell, hogy legyen. Nincs a világon még egy szervezet, amely megtűri, hogy valamely tagja ilyen módon kritizálja a teljes szervezetet, illetve annak vezetését.

Síp utcai forrásaink szerint egy-két héten belül kiderülhet, hogy miféle következményre is utalt a Mazsihisz elnöke.