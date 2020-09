Kőbánya polgármestere elkapta a koronavírust

Koronavírus-fertőzött lett D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere. Erről maga a fideszes budapesti politikus számolt be vasárnap reggel a Facebook-oldalán. Azt írta, szombat délután szembesült azzal, aminek elkerüléséért mindent megtett, hibát akkor követett el, amikor a home office-ban töltött idő után a hivatalba visszatérve a munkatársaival egymás társaságában nem viseltek maszkot, a javasolt kétméteres is sérült, amikor közösen szálltak be egy autóba.

Ő maga Radványi Gábor alpolgármester kontaktjaként került a képbe fertőzésgyanú miatt

még csütörtökön, péntekre pedig meg is betegedett. Most általános gyengeséggel, erős fej- és végtagfájdalommal nyomja az ágyat.

Kedves Kőbányaiak! Kedves Barátaim, Ismerőseim! Tegnap délután szembesültem azzal az eredménnyel, aminek elkerüléséért... Posted by D. Kovács Róbert on Sunday, September 6, 2020

„Vigyázzatok magatokra, vigyázzanak egymásra! A vírus, mint látjuk itt van! Megtapasztalva a betegséggel járó erős fizikai fájdalmat és a mérhetetlen mentális elesettséget kérek mindenkit, hogy vegye a védekezést komolyan!”

– zárja posztját a kőbányai polgármester.