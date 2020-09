Az egyik nagy fővárosi esküvőszervező cég képviselője elmondta, az esküvői szezon 70-80 százaléka vált semmissé az első hullám következtében, ezek nagy százaléka 2021-re kerültek át. Ez jelentős bevételkiesést jelentett az erre szakosodott vállalkozásoknak, hiszen a korábbi időpontokat már nem is tudták kiajánlani új esküvőkre. Voltak, akik nem adták fel: számtalan pár választotta az esemény őszre halasztását, bízva abban, hogy akkor már zavartalanul megtarthatják életük legfontosabb napját. A koronavírus-járvány második hulláma azonban sokakat eltérített az őszre tolt esküvőktől is.

Kapcsolódó Szlávik: Magyarországon bulikban terjed a vírus A főorvos szerint jó lenne, ha ezeket a bulikat elhalasztanák. A kormány szerint viszont elég lezárni a határokat, maszkot hordani és sokszor kezet mosni.

A járvány nem csak anyagi, de lelki terhet is jelent a párok és a szeretteik számára. Bár a kormány döntése értelmében 500 főig minden egyéb korlátozás nélkül megtarthatóak az esküvők, a határok lezárása, a karanténkötelezettség elrendelése miatt a külföldről érkező vendégek többsége kapásból nem vehetnek részt az eseményen. Az igazi érzelmi megpróbáltatást azonban az idősebb családtagok távolmaradása jelenti, sokan csak internetes közvetítésen keresztül figyelhetik az eseményeket, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzés veszélyét.

Essünk már túl rajta

Napok óta szorongva ébredek, mert félek, hogy mi lesz a hírekben. Tartok tőle, hogy megint halasztanunk kell

– nyilatkozta lapunknak Julianna, aki néhány hét múlva házasodna párjával. A jegyesek 2019 nyara óta tervezik az esküvőjüket, amelyet egyszer már le kellett fújniuk a járvány első hulláma miatt. Ők már megrendelték a főbb elemeket, csak az közel egymillió forint „ablakon kidobott pénz” lenne, ha ismét el kellene halasztani az esküvőt.

Attól is tart a menyasszony, hogy valaki éppen az ő esküvőjükön kapja el a vírust, a 130 fős násznép között ugyanis könnyen lehet olyan, aki fertőzött. „A ceremóniamester folyamatosan körbe fog járni és fertőtlenítőt fog spriccelni a kezekre, valamint a bejáratoknál is elhelyezünk párat. Ennyit tudunk csinálni” – mondta.

Az esküvőszervező szerint sem lehet ennél többet tenni a fertőzésveszély ellen, elmesélte azonban, hogy volt olyan pár, akik a monogramjukkal hímzett maszkot adtak ajándékba a vendégeknek. Egy másik, vidéki kollégája azonban azt mondta, a nyári szezonban megtartott esküvőkön sokan nem vették figyelembe az előírásokat, „olyan lazán álltak hozzá, mintha nem is lett volna járvány”. Hozzátette azt is, a személyzet is belefáradt már, többen kijelentették: nem fognak maszkban felszolgálni tíz órán keresztül egy lagziban, akkor inkább nem is dolgoznak.

Reménykedünk, mást nem tehetünk

„Őszintén reméljük, hogy a 2021-es szezonban már csak egy olyan nehéz időszakként emlékszünk vissza erre az évre, amin az empátia, a szakértelem és a bizalom segített át minket” – vélekedett a fővárosi esküvőszervező cég vezetője. Vidéki kollégája is abban bízik, hogy jövőre rendeződik a helyzet, máskülönben sokan csődhelyzetbe kerülnek. Ő nem is tudott ezzel kapcsolatban hosszasan válaszolni, mert mint jelezte: ma is négy rendezvényük van.