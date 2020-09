495 fővel nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon az elmúlt 24 óra alatt – derül ki a kormányzati tájékoztató honlap vasárnapi adataiból.

A kórnak nincs újabb halálos áldozata, az elhunytak száma változatlanul 624 fő, 3958-an pedig már meggyógyultak. Aktív fertőzöttből 3805 van, 43 százalékuk budapesti. Az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka fővárosi. 151 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

Budapesten és minden másik megyében találtak új fertőzötteket. A fővárosban 198-at sikerült azonosítani, a második Pest megye lett 55 fővel, a harmadik Fejér megye 36-tal, Baranya és Csongrád-Csanád megye 28-28, Győr-Moson-Sopron megye 21, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 20 új fertőzöttet tudhat magáénak.

Az elmúlt héten gyors egymásutánban dőltek meg a napi fertőzöttségi rekordok, a csúcsot péntek jelentette, amikor 24 óra leforgása alatt 510 új fertőzöttet regisztráltak.

Rekord így is megdőlt, az aktív fertőzöttek száma (3805) ugyanis még soha nem állt ilyen magasan.

Ebből a szempontból az eddigi csúcsot a szeptember 4-i 3316 jelentette.

Mindehhez az is kellett, hogy rekordszámú, 9765 tesztet végezzenek el 24 óra alatt, ami csaknem 1700-zal több, mint a egy nappal azelőtt.

„A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését”