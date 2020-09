Átadtak egy útszakaszt és egy határátkelőt hétvégén. A Nagykereki-Bors II. autópálya-határátkelőhely a magyarországi M4-es autópályát köti össze a romániai A3-as autópálya 5 kilométeres szakaszával. Ehhez a magyar oldalon egy most átadott, 26 kilométeres útszakasz vezet, így közvetlen kapcsolat jött létre Debrecen és Nagyvárad között. A magyar oldalon átadott úton korszerű 20 új híd, Gáborjánnál és Nagykerekinél egy-egy csomópontot, autóspihenőt, tengelysúly mérő állomást, közel 2,5 kilométer madárvédő falat, 540 méter zajvédő falat is építettek. A kivitelezés nettó 83 milliárd forintba került. A román térfélen egyelőre szerényen, 5,3 kilométer autópálya épült meg, amely a Nagyvárad–Szatmárnémeti országútba csatlakozik be egy Bihar megyei település mellett.

A külügyminiszter a román határhoz is helikopterrel érkezett. Korábban is sokan bírálták Szíjjártó Pétert, hogy egy másfél órás, 140 kilométeres utat helikopterrel tett meg. Az RTL Klub hiradójában is foglalkoztak a kérdéssel.

A román politikai üzenetek hangzatosak, a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) – amely most az RMDSZ-ből kiábrándult szavazókra is számít – úgy jött ez, mint a manna. Sikerült politikai ellenfelüknek, a szociáldemokratáknak is odaszúrni: Három év szocialista kormányzás alatt nem tudnak felmutatni annyi fejlesztést, mint a PNL tíz hónap alatt – mondta sajtótájékoztatón Lucian Nicolae Bode miniszter. Még a román közlekedésért, infrastruktúráért felelős minisztérium hivatalos oldalán is azt nyilatkozták, hogy az Erdélyi autópálya egyetlen szakasza sincs lezárva. Az ügy érdekessége, hogy ezt egy héttel a magyar határzár után és Szijjártó Péter külügyminiszter jelenlétében közölték.

A román, vélhetően a PNL-hez közelálló gazdasági lap is azt írj, hogy Románia és Magyarország az autópálya révén egyesült. A számos öntömjénező megjegyzés között Szijjártó Péter külügyminisztertől is idéznek: – Az új összeköttetés közös siker, jó alap arra, hogy bizalmat és kölcsönös tiszteletet építsen a két ország között. "Erre a bizalomra és kölcsönös tiszteletre alapozva még a nehéz kérdések is megoldhatók és lezárhatók lesznek – jelentette ki a miniszter. A román központi lapok és hírügynökségek mindenike úgy számolt be az átadásról, mint egy román-magyar megbékélésről.

A román kommentelőket felettébb izgatta, hogy hol van Szijjártó Péter maszkja, amelyet a koronavírus-járvány miatt kellett volna viselnie. Lucian Nicolae Bode Facebook-oldalán közzétett hír alatt be is szólogattak a magyar tárcavezetőnek. Az adminisztrátora nem válaszolt, később töröltek is pár bejegyzést.





Szijjártó Péter külügyminiszter, közösségi médiában írt posztjában maga is kitért arra, hogy az egyik internetes magyar hírportál is a maszknélküliségét tartotta hírértékűnek, mellékelte is a 24.hu erről szóló cikkét.