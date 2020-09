Cikkünk a szakértői meghallgatásokkal frissül.

Nem tudta megakadályozni a Hableány utasszállító kishajó elsüllyedését a Viking Sygin hajó kapitánya, legalábbis a baleset után tett első nyilvános nyilatkozata szerint, amelyet ma délelőtt hallhattunk az ügy első tárgyalásán.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon ismertették a sajtóval Jurij C.-nek, a Hableányt elsüllyesztő hajó kapitányának a 2019. május 29-én történt balesetről júniusban tett tanúvallomását. Ebből megismerhettük a kapitány verzióját arról, hogyan történt a szerencsétlenség. A hatvan év feletti kapitány közvetlenül a baleset után nem kívánt részletekbe menően nyilatkozni, annyit szögezett le csupán, hogy nem érzi magát bűnösnek a szerencsétlenség miatt. Június 7-én azonban már tanúvallomást tett. Ennek részletei is elhangzottak a mai tárgyaláson.

Részletek a kapitányról

A vádlottról megtudhattuk, hogy Ukrajnában szerezte hajóskapitányi képesítését mintegy 30 éve, 1975 óta vezet hajókat, így nagyobb járművekkel is volt már dolga, mint a Viking Sygin. Rádióshajós képesítést is szerzett. Ezeket a képesítéseket rendszeresen megújítja. Az útvonalat, amelyen hajózott a baleset idején, jól ismeri, ugyanis a Budapest–Nürnberg szakaszt évente harmincszor teszi meg. Látását és hallását jónak vallotta, a történtek idején nem telefonált, nem ivott és nem állt tudatmódosító szer hatása alatt, végig a kormánynál volt. Szívgyógyszert ugyan szed, de az nem befolyásolja a vezetést.

A hajóról is külön beszélt. A cégnél, amelyhez a Viking Sygin is tartozik, 19 éve dolgozott. A Viking Syginhez mindazonáltal 2019 márciusában került mint kapitány. A hajót az átvétel után négy hétig vezette napi rendszerességgel, azt követően két hétig pihent. Ezért jól ismeri a járművet, váltáskor pedig minden alkalommal műszaki ellenőrzésnek vetik alá. Amikor május 14-én, a kéthetes pihenője után átvette a hajót, mindent rendben talált rajta. A műszaki ellenőrzést azonban újra el kell végezni, ha új utasok szállnak fel. Ez meg is történt május 28-án, mert új utasok érkeztek fedélzetre Budapesten.

Sötét volt, az eső is esett

A baleset éjszakájáról is részletes vallomást tett a kapitány. A hajót Nürnbergtől hozta a kollégája Budapestre, amellyel 29-én indult el Nürnbergbe. A Lánchídnál várakozott, 20 óra 50 perckor indult el, 184 utassal és a 45 fős személyzettel a fedélzeten.

Sötét volt, az eső is esett, de a látási viszonyok jók voltak.

Árral szemben haladtak. Magas vízállás volt, ezért Jurij C. az általában 8,5 méter magas fő kormányállást két méterrel lejjebb engedte, hogy át tudjon haladni a Margit híd alatt.

A baleset helyszínét részletesen ismeri: a Margit híd két pillére között, ahol áthaladt, 45-50 méter a távolság. Az Akadémiától indult el a hajó, a hídig 18 perc telt el, amely idő alatt másfél kilométert tett meg. A Parlamentnél lelassított 2-4 km/h sebességre, hogy az utasok csodálhassák a kivilágított Országházat. A hídhoz közelítve felgyorsított 10-15 km/h sebességre. A baleset helyszínén bal parti közlekedés volt, a hajózható szakasz közepén haladt, a híd közepén lévő világítást célozta meg az áthaladáshoz.

Sok kishajót látott

A kapitány azt is elmondta, észrevette, hogy nagyon sok kishajó volt a Viking Sygin körül, de nem tudta megmondani, pontosan mennyi, mert nem szokták számolni. A Hableányt akkor vette észre, amikor a hídtól 200 méterre voltak. Látta, hogy gyorsabban halad és előz, de a sebességét nem tudta megmondani. A kishajó a Viking fő kormányállásának magasságában volt, és 5-6 méterre, tehát veszélyes távolságban közelítette meg a Vikinget. Ezzel azonban nem törődött egy idő után, mivel arra koncentrált, hogy átvigye a 135 méteres Vikinget a híd alatt.

Jurij C. nyilatkozatában felhívta a figyelmet arra, hogy a radaron akkor már nem látta a Hableányt, amikor az vészesen közel került (az említett 5-6 méteres távolságba), mert az észleléshez ez már túl közeli. Rádión pedig senki sem tájékoztatta, hogy a kishajó előzni fogja.

A HÍD ALATT EGYSZER CSAK AZT KIABÁLTÁK A TURISTÁK, HOGY „BOAT!” (HAJÓ!), 2-3 MÁSODPERCCEL KÉSŐBB PEDIG ERŐS LÖKÉST ÉRZETT A HAJÓN.

A kapitány hangsúlyozta, hogy egy akkora hajó, mint a Viking, nem érez meg egy koccanást egy ilyen kis hajóval.

Az utasok szóltak neki, hogy ütközés történt

Jurij C. elmondása szerint a turistáktól értesült arról, hogy ütköztek, ahogy azt is tőlük tudta meg, hogy ez valahol a hajó orrának a jobb oldalán történt. Azt is az utasok mondták el neki, hogy a Hableány bevágott eléjük. A kapitány szerint az utasai nem sérültek meg, az ütközés nem járt komoly lökésekkel a Vikingre. A matrózok látták, hogy emberek estek a vízbe, leengedték a mentőcsónakokat és megkezdték a mentést. Eközben a kapitány jelentette, hogy baleset történt, összeütköztek egy utasszállítóval. Jurij C. reflektált arra is, hogy miért haladt tovább az ütközés után. Ezt azzal indokolta, hogy nem biztonságos a híd alatt megállni és leállítani a motort.

Úgy fogalmazott:

a baleset bekövetkeztében felelős, mert nem tudott semmit tenni a szerencsétlenség elkerüléséért.

Szabályszerűen járt el, de ez nem vigasztalja, mert emberek haltak meg. A kishajó előzhetett, de elé nem vághatott volna. Arra nincs viszont egzakt szabály, hogy a hajók mennyire közelíthetik meg egymást. Az 5-6 méter azonban semmiképp sem biztonságos – tette hozzá.

A nyilatkozat felolvasása és a Viking kapitányának pontosításai után a tárgyalás jelenleg szakértők meghallgatásával folytatódik.

(Borítókép: Bíró a mai tárgyaláson. Fotó: Isza Ferenc / Index)