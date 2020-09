Világmárka-hamisítókat buktattak le

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismét egy parádés fogásáról számol be Facebook-oldalán. Egy Somogy megyei faluban a helyi Polgárőr Egyesülettel közösen tartottak ellenőrzést a pénzügyőrök egy családi házban. Az ingatlanban 2,5 kilogramm vágott dohányt és 14 ezer szál cigarettát is lefoglaltak. Emellett több mint száz ruházati terméket, különféle márkajelzéseket és azok felhelyezésére alkalmas eszközöket is találtak.

Nem finomkodtak a hamisítók, a legkeresettebb világmárkák (Adidas, Calvin Klein, Emporio Armani, Hugo Boss és Tommy Hilfiger) márkajelzéseit foglalták le a NAV munkatársai, valamint ezek felhelyezéséhez szükséges szitanyomó, vasaló- és varrógépet is találtak a pénzügyőrök.