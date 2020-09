Több száz méteren át tolta maga előtt a részeg traktoros az elütött segédmotorost Szabadszálláson

A Kecskeméti Járási Ügyészség halált okozó ittas járművezetés miatt vádat emelt egy szabadszállási férfi ellen, aki 2018. december 15-én este Szabadszálláson részegen vezetett egy traktort, és elütött, egy segédmotorost. Áldozata egy héttel később a kórházban belehalt a sérüléseibe – adta hírül az ugyeszseg.hu

A hivatal közleményéből kiderült, hogy a férfi Szabadszálláson részegen vezetett egy mezőgazdasági vontatót, amely után egy eke munkagép is volt kapcsolva. A városban a közvilágítás működött, azonban a látási viszonyok rosszak voltak, az aszfaltozott úttest sima volt, de havas és csúszós. A traktor vezetője annyira figyelmetlen volt, hogy 35-40 kilométer per órás sebességgel nekiütközött a vele azonos irányban, szabályosan haladó segédmotorosnak. Annyira részeg volt, hogy az ütközést nem vette észre, és a segédmotorost a járművel együtt több száz méter hosszan tolta maga előtt. Csak akkor állt meg, amikor szemtanúk szóltak neki, hogy mi történt. A egédmotoros súlyos sérüléseket, köztük sorozat bordatörést is szenvedett, kórházba szállították, ám az orvosi kezelés ellenére egy héttel később vérmérgezésben meghalt.