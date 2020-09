Jött a koronavírus, egyre népszerűbb a digitális adóbevallás

Valószínű, hogy a látványos növekedéshez a koronavírus-járvány elleni védekezés is hozzájárult, mert biztonságosabbak a digitális kommunikációs csatornák. A hivatalukban gyakorlatilag minden ügy elektronikusan is intézhető. Az adóhatóság számos statisztikája megerősíti, hogy az e-ügyintézés igen népszerű. A hivatal munkatársai az első hét hónapban csaknem négymillió adózóval léptek kapcsolatba az Ügyfélkapun keresztül, és egymilliónál is több kliensnek segítettek telefonon vagy e-mailben.