Bemutatkozott Orbán tehetséggondozója, a magyar ellen-CEU

Mind a 19 megyeszékhelyen és további 16 magyarlakta városban jelen lesz a Kárpát-medencében a Mathias Corvinus Collegium (MCC), ami mintegy tízezer fiatal tehetséggondozására készül a jövőben. Ehhez minden anyagi támogatást meg is kapott a kormánytól a jövőre 25 éves kollégium, amely kuratóriumának élén immár Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára áll. Az Országgyűlés még áprilisban döntött arról, hogy az állam tulajdonában lévő MOL- és Richter Gedeon-részvények 10-10 százalékát átadja az MCC kezelésébe, ezzel jelentősen feltőkésítve Orbánék tehetséggondozóját.

Az államtitkár-kuratóriumi elnök szerint a cél az, hogy olyan speciális intézményrendszert hozzanak létre, amelyből ki tud nőni az elkövetkező évtizedek hazai politikai, gazdasági és kulturális elitje, ez ugyanis nemzetstratégiai kérdés Magyarország számára – ezt azon a szerda délelőtti sajtótájékoztatón mondta el Orbán Balázs, ahol Szalai Zoltán főigazgatóval közösen mutatták be a kollégium új vezető oktatóit.

Az MCC ugyanis azzal, hogy jelentős anyagi forrásokhoz jutott, meg is újul kívül és belül: az egykor a Balassi Intézetnek is helyet adó, szebb napokat látott, szocialista stílusú épületegyüttest hamarosan lebontják, hogy a helyén egy új, a kor elvárásainak is megfelelő, zöld központ jöjjön létre. A kollégium erre az időre a belvárosba költözik. Nagy előrelépésnek mondható az is, hogy a korábbiaktól eltérő módon, a jövőben már főállású oktatók foglalkoznak a tehetséggondozásban részt vevő diákokkal, akik az ingyenes oktatás mellett ösztöndíjat is kapnak, valamint külföldi tanulmányaikat is támogatni fogják.

A kollégium már tízéves kortól kínál programokat a tehetséges fiatalok számára, akik családi és anyagi hátterüktől függetlenül lehetőséget kapnak majd a kiemelkedésre – erről már Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója beszélt a sajtótájékoztatón. Az egyetemi képzésük is jelentősen megújul az új helyzetnek köszönhetően, az eddigi szakirányok angolszász iskolává alakulnak át. Az iskolákat és a műhelyeket a főállású oktatók és műhelyvezetők irányítják, akik az oktatás mellett kutatni is fognak, amibe diákjaikat is igyekeznek bevonni. Az MCC ugyanis nem akar versenytársa lenni a közép- és felsőoktatási intézményeknek, nem tömegoktatást, hanem egyénre szabott és kiscsoportos munkát kíván folytatni.

Patriótákat nevelne, de nem egy ideológiát oktatna

A legkülönbözőbb tudományágakat (jogi, nemzetközi kapcsolatok, közgazdaság, társadalomtudomány, média, pszichológia) lefedő iskolák vezetői közül néhányan személyesen is bemutatkoztak az eseményen, ahol kérdéseket is lehetett intézni hozzájuk.

Szepesi Balázs, a Közgazdasági Iskola vezetője arról beszélt, három fő feladatuk van: olyan emberek kinevelése, akik a magyar vállatok irányítását, a gazdaság szervezését el tudják látni, kutatásokon keresztül megérteni a hazai gazdasági folyamatokat, valamint diskurzust teremteni, vitákat generálni ezekről.

A kollégium médiaiskoláját és azon belül az újságírásműhelyt Boris Kálnoky, a Die Presse és a Die Welt korábbi magyarországi tudósítója vezeti. Kálnoky arra a kérdésre, hogyan látja a hazai média helyzetét, úgy felelt, hogy diákjaihoz hasonló módon ő is kritikus, azonban ez szerinte nem magyar sajátosság, az újságírás ugyanis világszerte bajban van. A probléma fő okát az olvasókban látja, akik hozzászoktak ahhoz, hogy nem fizetnek a tartalmakért. A képzéseibe egyébként jobbról és balról is szeretne bevonni olyan újságírókat, akiktől tanulhatnak a diákjai, de nemzetközileg elismert szakemberekre is támaszkodik majd.

Orbán Balázstól azt kérdeztük, hogy a patriotizmust hangsúlyozó, de erős nemzetközi lábakat építő elitképző egyfajta ellen-CEU kíván-e lenni, amire az államtitkár úgy felelt:

Mi a saját tengelyünk körül szeretnénk forogni, nem szeretnénk máshoz viszonyítani magunkat.

Szerinte amúgy sem lehet egy egyetemet egy tehetséggondozó intézménnyel összehasonlítani, amely tízéves kortól a nyugdíjba vonulásig foglalkozik mindenkivel. A patriotizmus pedig szerinte nemzetstratégiai kérdés, az MCC-n ugyanis nem akarnak ideológiai képzést folytatni, de olyan tehetségeket kívánnak kinevelni, akik az egész Kárpát-medencei magyarság javára lehetnek.

(Borítókép: Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszédet mond a Mathias Corvinus Collegiumban tartott sajtótájékoztatón a főváros I. kerületében 2020. szeptember 9-én. Fotó: Index)