Megverték az ellenőrt Miskolcon

Tegyük a szívünkre a kezünket és valljuk be, hogy életünkben legalább egyszer blicceltünk már, amikor közösségi közlekedést használtunk Magyarország bármely pontján. Ezt tette egy 53 éves nő is Miskolcon, akit rajta is kapott az ellenőr a csaláson, ám ő a bírság kifizetése helyett megtámadta lebuktatóját. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 53 éves nővel szemben – áll a police.hu közleményében.

A támadó hölgy 2020. május 22-én délután 4 óra körül Miskolcon, a Thököly úti villamosmegállóban ment neki az ellenőrnek, aki meg akarta büntetni, mivel jegy nélkül utazott.

