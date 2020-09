MSZP-elnök az Indexnek: Rendet akarok teremteni a pártban

Tóth Bertalan szerint helyes és jogszerű volt a Pest megyei alapszervezet megszüntetése. Ahogyan azt tegnap az Index is megírta, az MSZP etikai szabálytalanságokra hivatkozva feloszlatta Pest megyei szervezetét, amely így nem küldhet delegáltakat a szocialisták tíz nap múlva esedékes tisztújítására. A szétzavart tagok bíróságra vinnék az ügyet, de ha jogilag mindent rendben is találnak végül az eljárással, akkor is felvetődik:

a következő pártelnök legitimitása vajon nem lesz-e ingatag?

Az Indexnek nyilatkozó Tóth Bertalan MSZP-elnök szerint „ez volt az egyetlen jogszerű megoldás″ abban a helyzetben, „amit egyes Pest megyei és helyi pártvezetők, tagok az MSZP Alapszabályába és gazdálkodási szabályzatába ütköző eljárásokkal és döntésekkel előállítottak". A pártelnök szerint a teljes megye újjáépítése az alapoktól a feladat most, és tiszta lappal újraindítani a pártéletet Pest megyében.

A tisztességes munkához és a demokratikus döntéshozatalhoz rendre, a közösen elfogadott szabályaink betartására van szükség. Ebből sem én, sem az Országos Elnökség, sem az Országos Etikai és Egyeztető Bizottság nem enged

– szögezte le Tóth.

Kérdésünkre, hogy bizonytalanná válhat-e mindezzel a következő pártelnök legitimációja, a szocialista vezető határozott nemmel felelt. Álláspontja szerint éppen az okozhatott volna legitimitási problémát, ha az MSZP Országos Elnöksége elkezdett volna szelektálni a helyi szervezetek szabálytalanságainak súlyozása ügyében, és a szabálytalanságok fölött szemet hunyva engedte volna egyes helyi szervezetek küldöttállítását és mandátumigazolását. Főleg azok után, hogy a belső szabályok értelmezésére hivatott Országos Etikai és Egyeztető Bizottság 85 százalékos többséggel határozott úgy, hogy a Pest Megyei Területi Szövetség és a Pest megyei helyi szervezetek működésével kapcsolatban

súlyos és tartós szabálytalanságok történtek.

Zéró tolerancia a korrupcióval szemben

Tóth Bertalan hozzátette, már az elnöksége elején zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben, ugyanakkor a párt belső ügyeinek kiteregetését is mélységesen ellenzi.

Rendet akarok teremteni a pártban!

– hangsúlyozta a szocialisták első embere, aki jelenleg az újraválasztásáért kampányol.

