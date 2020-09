Tartós házfoglalásra és hosszú sztrájkra készülnek a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatói és hallgatói egy, az Index birtokába került, most elkészült belső szabályzat szerint. Lapunk SZFE közeli forrásból értesült a nemrég megfogalmazott „házirendről”. Az intézeten belül megalakult egy HÍD nevű munkacsoport, amely a hallgatók és az oktatók közötti gördülékenyebb és hatékonyabb kommunikációt segíti.

Formalizálttá válik a tiltakozás, rendezik soraikat a házfoglalók

A tiltakozás kimenetelére vonatkozó forgatókönyvek közül az egyik lehetséges irány, hogy a tiltakozók maradnak a házban. A bérlők át szeretnék venni az ingatlanhasznosítás és működtetés szerepét, mert úgy látják, hogy ehhez ők jobban értenek, mint a tulajdonos. Augusztus 31-én este került sor az egyetemfoglalásra, majd másnap megfogalmazták követeléseiket, amelyeket lapunk is közzétett. Az, hogy mára megszervezték magukat és rend megtartása céljából követelményeket állítanak fel maguk számára, hosszú távú berendezkedésre utal.

Az írásban részletesen tájékoztatják a tanáraikat, illetve a hallgatókat is a belső protokollról. Ilyenek például, hogy hol tilos az étel-, ital- és alkoholfogyasztás, hol kötelező a maszk, kinek mi a feladata, ha „őrségben" van, melyek a kommunikációs csatornák és egy „gyakori kérdések" arról, kihez miért lehet fordulni. Különleges figyelmet szentelnek a koronavírus-fertőzés megelőzésére, kötelező a lázmérés belépéskor, a rendszeres kézfertőtlenítés, a maszkviselet az épületen belül, a bent alvókat kötelezik, hogy matracaik legalább másfél méter távolságra legyenek egymástól, egy légtérben ne tartózkodjanak sokan, az ágyneműt rendszeresen legalább 60 fokon mossák. Ha valaki tüneteket észlel magán, azt is megszervezték, hogy azonnal egy őket támogató orvoshoz tudjon fordulni.

Politikától és külsősöktől távol

A házirend fogalmazói nyomatékosan kérik a politikusokat, tiszteljék meg ügyüket azzal, hogy távol maradnak tőle. A bejárásra való szabályozást is megfogalmazták: az egyetemre csak az egyetem jelenlegi polgárai léphetnek be. A napirend mindig előző éjszaka véglegesedik – írják a levélben, és egy menetrendet is mellékelnek hozzá, e szerint az egyetemfoglalásnak három állandó eseménye van:

Naponta 15:00-kor sajtótájékoztató (kb. 30 perc);

Napi két fórum, kora délután és este (változó időpont az akciók viszonylatában)

A dokumentum szerint szeretnének őrszemeket állítani, lesz éneklés színházakban, koncertek, és akár újabb stafétalánc is.

