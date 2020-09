Alföldi Róbert videóban neveti ki a kormánypárti sajtót

Kedden végigfutott a kormányközeli sajtón – a Hír TV-től az Origo és a Magyar Nemzet is átvette az állítólagos információt –, hogy három nappal korábban Alföldi Róbert valamiféle titkos találkozón tárgyalást folytatott Gyurcsány Ferenccel és Karácsony Gergellyel a Színház- és Filmművészeti Egyetemről az Átrium pincéjében.. A színházi rendező, a Nemzeti Színház volt igazgatója első körben egy egyszerű nemmel intézte el a tárgyalás tényét firtató kérdést, kedd éjjel pedig egy videóban is kigúnyolta a pincebeli titkos találkozóról szóló képzelgéseket.

Azt a nézőkre hagyja, hogy eldöntsék, ki lehetett a titokzatos idegen, akihez beszélt, sőt, a nézők is szavazhatnak is, hogy kivel pusmog a földalatti félhomályban. Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely mellett még Soros György is szerepel a lehetőségek között.