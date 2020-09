Az unokázók mellett a zsaroló e-mailek küldői sem hagytak fel tevékenységükkel, erre hívja fel a figyelmet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya – olvasható police.hu portálon. Az egyenruhások figyelmeztetnek, az elkövetők azt írják a címzetteknek, hogy megszerezték személyes adataikat, fényképeiket, a számítógépükről a privát fájlokat, esetleg rögzítették a számítógép kamerájának képét, és ha nem fizetnek, nyilvánosságra hozzák azokat.

Nem új módszer, ám még mindig sokan bedőlnek neki. Gyakori, hogy a zsarolók az e-mailt kapó személy valamely online felületen használt jelszavát is megjelenítik az üzenetben, ezzel is erősítve azt, hogy hozzáférnek az adataihoz. Ez persze nem igaz, mert a jelszavakhoz általában az interneten nyilvánosan elérhető, kiszivárgott jelszóadatbázisokból jutnak hozzá. Nem árt tudni, hogy a jelszó megjelenítése önmagában nem jelenti azt, hogy bárki is hozzáfért az eszközéhez.

Kedvelt módszere a zsarolóknak az is, hogy az üzenetek feladói arra hivatkoznak, tudják, hogy a címzett erotikus tartalmú webhelyeket (szexoldalakat) látogat, és amennyiben nem fizet egy előre meghatározott összeget, ezt az információt megosztják a közösségi médiafelületeken, illetve elektronikus leveleken keresztül is a sértett ismerőseivel.

Az zsarolóvírusok küldői legtöbbször kriptovalutában – jellemzően bitcoinban – kérik a fizetséget, mert ez a fizetési forma nehezen visszakövethető. A gondos bűnözők még segítenek is áldozataiknak: ha a zsarolt személy nem ért a fizetési rendszer használatához, úgy külön leírást is mellékelnek, melynek segítségével a fizetés végrehajtható.