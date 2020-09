A kiszsidányi Chernel-forrástól indul hódító útjára az új Bambi

– Négyéves kutató-fejlesztő munka és a rebrandingnek nevezett marketingtevékenység után most indul második, reméljük, hódító útjára a Bambi, amely első életét 1947 és 1970 között élte gyakorlatilag az egyetlen magyar üdítőitalként – avatott be Dorogi Éva, az Art Market Zrt. ügyvezetője az ikonikus nevet viselő termék újjászületésének körülményeibe. – Régóta a családunk tulajdonában van a kiszsidányi – Kőszeg és Horvátzsidány között a földből feltörő – Chernel-forrás, amelynek kristálytiszta vize közvetlenül az Alpokból érkezik, és úgy gondoltuk, erre a különleges forrásvízre alapozva belefoghatunk az üdítőital-gyártásba.

A forrás egyébként Chernel (ejtsd: sernel) István világhírű kőszegi ornitológusról kapta a nevét.

A Dorogi család részben hitelből vásárolta meg négy éve a céget, amely ekkor kapta az Art Water Kft. nevet. 2016-ban indult el 1,5 milliárd forintos befektetéssel a Bambi projekt is.

A hibrid gyártósor 840 millió forintos – jórészt hitelből, kisebb százalékban saját forrásból – megvalósított beruházással és 380 millió forintos európai uniós és hazai támogatással épült. Az óránkét tízezer palack kapacitású új gyártósor üveges, PET-palackos, újrahasznosított PLA-palackos szénsavas és szénsavmentes italok palackozására is alkalmas.

A régi Bambi-életérzést megtartva, de teljesen új beltartalommal és technológiával rukkolunk ki – folytatta az üzletasszony. – Fermentált üdítőről beszélünk, nyolc napig érleljük, és száz százalékban természetes anyagokat tartalmaz. Az alapot, mint említettem, az Alpokból származó forrásvíz biztosítja. Gondosan ügyelünk a fermentálási technikára, nyolcnapos fermentálással készül el az alaplé. Ezért is jelenthetjük ki bátran és könyörtelenül, hogy az új Bambi minőségi üdítőital. Annak idején, a hatvanas években – én is csak a szóbeszédből értesültem erről – azt terjesztették, hogy a Bambi kátrányból készül, de ez már akkor sem volt igaz, mert az alapanyaga narancsolaj volt. Aztán ha lejárt a termék szavatossága, akkor valóban kátrányíze volt az italnak. De hát a mi Bambinknak a néven és egyes dizájnelemeken kívül semmi köze az ötven éve jobblétre szenderült termékhez. A fermentálást egyébként úgy kell elképzelni, mint a sör vagy a bor erjesztését, csak itt nem alkoholos erjedésről beszélünk, hanem egy speciális folyamatról. Hogy el tudja képzelni az olvasó, talán a kovászos uborka receptjéhez áll a legközelebb a miénk.

A Bambit négyféle ízzel dobják piacra, alkoholmentes változatban, de az ízei kiválóan rímelnek a szeszes italokra is. A klasszikus citromzamatot a Direct Lemon képviseli, ami klasszikus limonádé. A Cloudy Rhubarb rebarbaraízű, fátyolos megjelenésű ital, savanykás ízével a késő nyár slágere lehet. A narancsital – Twisted Orange – a klasszikus Bambi-íz, amit sevillai narancsvirág összetevővel bolondítottak meg. Végül a Herby Ginger gyömbér-boróka ízesítésű fermentált soft drink.

Dorogi Éva úgy véli, a Bambiból közkedvelt partiital válhat.

– A jövőben még meglepetéseket is tartogatunk a partiital-szegmens felé kacsingatva – ígérte.

Az eredeti Bambit kezdetben koronazárral, majd csatosüveg-kiszerelésben forgalmazták, az új Bambi gyártója az előbbi technológiát alkalmazza. Elsősorban a vendéglátóiparnak szánják a Bambit, de nem lennének szomorúak a cégnél, ha a nagy szupermarketláncok is rácsapnának a prémiumkategóriás üdítőre.

– Annyi, meg egy Bambi – ezzel az ősrégi, de a köztudatban ma is létező szlogennel kezdte a termék bemutatását Unger Zsolt prémiummárka-építő, aki két és fél év munkáját fektette bele az új Bambiba. – A fogyasztási élmény már kikopott az eredeti termék megszüntetése óta eltelt fél évszázadban, a szófordulat azonban gyökeret vert a közbeszédben. Ezért is áll ez az üdítőnk kupakján. Mi ezzel próbáltuk megfogni a Bambi-tradíciót, nem ízekkel, hiszen a mai Bambinak, mint üdítőitalnak, nincs sok köze a régihez, a kommunista romantikához. Kraft üdítőről beszélünk, ami a népszerű kraft sörök alkoholmentes változata. Nem feltétlenül a gyerekekre számítunk fogyasztóként, hanem például olyasvalakire, aki egy bárban ül a pultnál, de nincs kedve meginni egy sört. Ám ha gint vagy vodkát keversz a Bambihoz, akkor nagyszerű koktéllá alakul át.

Az ügyvezető asszony arról is beszélt, hogy egyelőre Magyarországon forgalmazzák a Bambit, de bízik benne, hogy külföldről is „ráharapnak” a különleges ízű, szinte teljesen cukormentes, tehát sportemberek számára is ajánlható italra. (Dorogi kisasszony nem véletlenül hozta szóba a sportolókat mint lehetséges célközönséget, hiszen maga is lelkes amatőr maratonista, tiszteletre méltó, 3:45 órás eredménnyel rendelkezik a 42,195 méteres távon.)

