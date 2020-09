A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom a múlt hónap végén tette közzé felhívását, amelynek lényege, hogy ha a halálról fekete zászlóval adunk hírt, miért ne ünnepelnénk a születést, az új élet érkezését babazászlóval.

A kezdeményezésre magánszemélyek mellett önkormányzatok is jelentkeztek, méghozzá pártállástól függetlenül. A szervezők azt remélik, hogy hamarosan az ország legtöbb közintézményén ott lesz a gólyát ábrázoló zászló, hirdetve, hogy a gyermek a közös nevező, ha úgy tetszik, afféle nemzeti minimum.

Érdemes a jövőnkre koncentrálni, és megünnepelni a gyerekeket! Az egész ország és a boldogságunk szempontjából is nagyon fontos, hogy megszülessenek a kívánt gyerekek.

Ezt hangsúlyozta Skrabski Fruzsina, a m ozgalom elnöke az akció elindításakor.

Több fővárosi kerület mellett Karácsony Gergely főpolgármester is úgy döntött, hogy kitűzi acsaládbarátságot jelképező zászlót a Főpolgármesteri Hivatalra. Legújabban pedig a Miniszterelnökség bejáratánál is látható a babazászló, mégpedig mindkét verzió, a lányos, rózsaszín és a fiús, halványkék is.