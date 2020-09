Pavlik Lívia, a Corvinus Egyetem most távozó kancellárja lehet a Semmelweis Egyetem új kancellárja. A tényként kezelt pozícióváltással csak annyi a probléma, hogy az intézmény kancellári pályázata még nem zárult le, legalábbis nincs hivatalos információ ilyen irányú döntés megszületéséről. Sikere mégis borítékolható, mivel a pályázattal összefüggő változások az ő érdekei szerint alakulnak: bizonyos projekt-előkészületekben már maga is részt vesz, szakértői munkákat végez.

Ismeretes, Szász Károly még 2019. november végén mondott le a Semmelweis kancellári posztjáról. A decemberben kiírt pályázatra tízen nyújtották be a jelentkezésüket. Az első kör július 10-én eredménytelenül zárult, és ugyanazon a napon ismét kiírták a pályázatot. A váratlan döntés hátterében a folyamatokra rálátó, az Indexnek név nélkül nyilatkozó szakember Pavlik Lívia ambícióit sejti, mivel igencsak meglepő lenne, ha a 10 eredeti aspiráns közül egy alkalmasat sem találtak volna. Ezzel egybevágó módon Pavlik Lívia, a Corvinus napokban leköszönő kancellárja a második fordulóra valóban beadta a pályázatát. Egyetemi forrásaink arról számoltak be, hogy még le sem zárult a pályázat második köre, de már jönnek át a Corvinusról a Semmelweisre Pavlik munkatársai. Készül az új kancellári szoba, új vezetőket neveztek ki, válogatják a szolgálati autókat.

Korábban Szász Károly kancellár és Merkely Béla rektor között épp az adminisztráció túlburjánzása miatt alakult ki feszültség. Ennek eredményeként 2019 decembere óta kancellárhelyettes látja el a feladatokat. Az új kancellár kinevezéséről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előterjesztése alapján Orbán Viktor dönt.

Információink szerint a miniszterelnök a Semmelweis Egyetem rektora és az ITM tárcavezetője egyetértése nélkül senkit nem nevez ki kancellárnak. Ilyen személy lehetett volna az – ismereteink szerint – első és második körben is pályázó Stubnya Gusztáv, az egyetem korábbi stratégiai főigazgatója, vagy Ivády Vilmos, aki csak az első körben pályázott, korábban az egyetem gazdasági-műszaki főigazgatója volt, jelenleg pedig a rektor tanácsadója.

A magabiztosnak tűnő Pavlik számára ugyanakkor rejt némi bizonytalanságot, hogy vajon sikerül-e Merkely Béla rektor támogatását is megszereznie.

A kancellári pályázat puszta formalitására enged következtetni, hogy az egyetem már több, Pavlik Líviához köthető munkatársat is felvett, akik ennek megfelelően is viselkednek. Ennek hatására a még Szász Károly kancellári működése ellenében megszervezett külön rektori kabinet most újra aktivizálódott, a két oldal közti beszélő viszony újra szünetel, a két vezetői struktúra élesen elkülönült aszerint, hogy ki a kancellárjelölt embere, ki a rektor embere.

Pavlik Lívia teljes pályafutása a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemhez, a mai Corvinushoz kötődik, ahol 2014-es kancellári kinevezése előtt volt tanársegéd, adjunktus, docens (a Pénzügyi Számvitel Tanszéken), dékánhelyettes (a Gazdálkodástudományi Karon), campusigazgató és megbízott gazdasági főigazgató is. Az egyetemi forrásaink szerint kifejezetten hatékony és felkészült vezető helyzetében a Corvinus modellváltása hozott nagy változást, amikor az addigi két vezető, Lánczi András rektor és a kancellár fölé új vezető került Anthony Radev elnök személyében.

A kormány, illetve az innovációs és technológiai miniszter Pavlikkal szembeni bizalmát az is alátámasztja, hogy 2019. április 1-jétől 2021. március 31-ig az „innovatív, versenyképes felsőoktatási működési modellek magyarországi bevezetésének előkészítéséért felelős miniszteri biztossá” nevezték ki.

A kancellári pályázat kiírása szerint az állást október 15-ig kell betölteni.