Miért tüntetnek a diákok?

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szeptember 1-től az államtól átkerült egy alapítvány tulajdonába, amelynek élére Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház főigazgatóját nevezték ki. A diákok szerint azzal, hogy már az alapítvány kuratóriuma dönt az egyetem szenátusával szemben minden fontos kérdésben, súlyosan sérült az SZFE függetlensége. Ez fáj a legjobban a diákoknak.

Most tényleg elfoglalták az egyetemüket, és nem engednek be senkit?

Igen, a színművészetis hallgatók múlt hétfőre szerveztek egy tüntetést, utána pedig úgy döntöttek, hogy elfoglalják az egyetemet és szimbolikusan, piros-fehér szalagokkal elkordonozzák magukat az egyetem Vas utcai épületében, ahova az egyetem polgárain kívül senkit nem engednek be, amíg nem teljesülnek a követeléseik.

De mit akarnak egyáltalán?

Röviden: a Vidnyánszky-féle kuratórium lemondását és a szenátustól elvont jogkörök visszaállítását.

Mi a bajuk Vidnyánszkyval?

Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház főigazgatója, aki elég kritikusan nyilatkozott többször is az egyetemről, az ott tanító művészekről és a diákokról is. De nem igazán vele mint emberrel van bajuk. Az nem tetszik nekik, hogy az alapítvány vezetésébe, az ötfős kuratóriumba egyetlen olyan személy se került be, akinek korábban köze lett volna az egyetemhez. Bár az intézmény vezetése több személyt is javasolt a kuratóriumba, a kormány végül senkit nem nevezett ki közülük.

Kik vannak benne a kuratóriumban?

Vidnyánszky Attila mellett tagja még Rátóti Zoltán színész-rendező, Lajos Tamás operatőr-producer, Bacsa György, a Mol stratégiai ügyvezető igazgatója és Világi Oszkár, a Slovnaft igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója.

És mik ezek a jogkörök, amiért annyira balhézni kell?

Korábban az egyetem vezetése döntött arról, hogyan gazdálkodjanak az állami támogatásukkal, kik legyenek az osztályfőnökök, kik taníthatnak a Színművészetin. Ezek a jogkörök mind átkerültek az ötfős kuratóriumhoz.

Mit akar a kuratórium?

Vidnyánszky Attiláék szerint eddig egyetlen világnézet képviseltette magát az egyetemen, ők azt szeretnék elérni, ha mind a tanári karban, mind pedig az oktatásban megjelenne a nemzeti, keresztény világnézet.

És ez tényleg így van?

Nehéz ezt megítélni, mert eléggé átpolitizált az egész téma. Ízlés kérdése. Az egyetem tanárai és a diákok szerint nem politikai ideológiák oktatása folyt eddig az egyetemen.

Csomó tanár felmondott, ki fog itt most tanítani?

Valóban több oktató is felmondott az egyetemen, mert nem értenek egyet azzal, hogy így átalakítják az intézményt. Többek között Máté Gábor, Zsámbéki Gábor és Székely Gábor, valamint Ascher Tamás is távozik. Vannak azonban olyanok, akik nem mennek el. Azt, hogy pontosan ki marad vagy ki jön majd tanítani, még nem tudni. Eléggé képlékeny a dolog.

Győzhetnek az egyetemfoglaló diákok?

Az elmúlt években ritkán fordult elő, hogy a kormány meghátrált volna. Ha valóban komoly ellenállásba ütközik, akkor elképzelhető, hogy lesz kompromisszum. Nagyon sokan állnak most a tüntetők mellett: több magyar és határon túli egyetem is kifejezte szolidaritását az SZFE mellett, de több híres külföldi színész is jelezte a támogatását. Ezek azok a #freeSZFE szelfik a Facebookon.

Meddig tudják tartani a blokádot?

Sokan hoznak ételt, italt, tisztálkodószereket, Covid elleni védőfelszerelést a tüntetőknek. Arról nem beszélve, hogy ők sincsenek folyton az egyetemen. Cserélődnek, váltják egymást egy idő után. Így sokáig eltarthat ez az egész.

Borítókép: Trenka Attila / Index