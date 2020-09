A koronavírus miatt rendelt Airbust a magyar kormány?

A légi áruszállító ipar számára az évszázad kihívása lesz a koronavírus elleni védőoltás eljuttatása a föld minden pontjára. Erről beszélt Glyn Hughes, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) Cargo-ügyekért felelős vezetője egy online konferencián a Busines Traveller beszámolója szerint.

A hírt több hazai közlekedési szaklap is átvette. Az AIRportal.hu kiszámolta, hogy

fejenként egy vakcinával kalkulálva a világon élő 7,8 milliárd ember számára összesen nyolcezer Boeing 747-es áruszállító repülőgépnek megfelelő kapacitásra lenne szükség.

Ez a szám azon alapul, hogy mindenki egyszer kap az oltásból, ám lehet, hogy olyan vakcina lesz a befutó, amelynek a beadását ismételni kell.

Mivel ennyi Jumbo Jet nem áll rendelkezésre, az is lehetséges, hogy a hadműveletbe utasszállító gépeket is bevonnak. A határzár miatt csökkenő nemzetközi utasforgalom ezt elvben lehetővé tenné, de nagy kérdés, hogy meg tudják-e oldani az utastér megfelelő hűtését. A hatalmas mennyiség mellett ugyanis az is különleges kihívást jelent, hogy a szállítási lánc minden pontján biztosítsák a megfelelő, ellenőrzött hőmérsékletet. Az IATA felhívta a kormányok figyelmét arra, hogy mindehhez gondos előtervezésre van szükség. Különben könnyen lehet, hogy a kifejlesztett vakcinák hiába kapják meg a zöld utat, a szállítás lesz a szűk keresztmetszet.

Az Indóház Online úgy számol, hogy

200 ezer raklapnyi mennyiség szállítását kell megoldani, amihez 15 ezer cargo-járatra lesz szükség.

A szerkesztőségükhöz eljuttatott tanulmány felhívja a figyelmet, hogy Afrika és Délkelet-Ázsia jelentős részén más szállítási mód nem is jöhet szóba, mivel arrafelé normál helyzetben is nehezen átjárhatók a határok.

Feltételezésük szerint a magyar kormány döntése az Airbus A330-200F teherszállító beszerzéséről összefügghet a járvány második hullámával is: így a védőfelszerelések szállításának lecsengése után a méretes Cargo gép hasznos lehet a már most lekötött vakcinamennyiség Magyarországra hozatalában is.