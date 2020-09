Az érintettek számára – akik közé sajnos már bárki bekerülhet – összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat egy folyamatábrán a jelenleg érvényben lévő, legfrissebb szabályozás alapján.

Kezdjük az alapoknál!

A koronavirus.gov.hu ezt írja:

Ha a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) mintavétel céljából, melynek eredményéről a háziorvos értesíti Önt.

Kicsit bővebben?

Ha a tünetei enyhék, telefonon értesíteni kell a háziorvost, aki a konzultációt követően dönt. Ha COVID fertőzésre utalnak a tünetek (pl. láz, légszomj, száraz köhögés, fáradékonyság, ízlelés, szaglás elvesztése, hasmenés), értesíti a mentőszolgálatot, akik ingyen elvégzik a mintavételt. Ennek eredményéről az ügyfélkapuval rendelkezők a eeszt.gov.hu oldalon tájékozódhatnak.

Ha nincs ügyélkapunk, akkor a háziorvos tud majd felvilágosítást adni az eredményről.

Ha pozitív a teszt eredménye, de nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel kórházi kezelést, otthoni karanténba kerül.

Ha a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor az Országos Mentőszolgálatot kell hívni, a mentő a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára, vagy járványkórházba, esetleg más kijelölt intézménybe szállítja.

Oké, ez világos, de mi van, ha nincs tünetem, vagy találkoztam valaki olyannal, akinek volt, esetleg már ki is mutatták nála a fertőzést?

Mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg, mi van, ha tényleg fertőzött.

Erről a labor értesíti a hatóságot, és ön hatósági karanténba kerül, amiről hivatalos értesítést kap, telefonon keresztül is. A legtöbb esetben telefonon az illetékes kormányhivatal és a rendőrség munkatársa is keresni fogja. Mindketten arra kíváncsiak majd, kivel találkozott, kit fertőzhetett meg.

Kontaktnak az számít, akivel a tünetek megjelenése előtti 2 napban zárt térben legalább 15 percig tartózkodott 2 méteren belül, vagy közvetlen kapcsolatba került vele (pl. megpuszilta, vagy kezet fogtak, de hogy mi számít pontosan közvetlen kapcsolatnak, azt a hatóság dönti el). A szóba jöhető személyek adatait mindkét hatóság feljegyzi, ők lesznek az ön kontaktjai, akik szintén karanténba kerülnek.

Adja magát a kérdés: hogy tud kiszabadulni a karanténból?

A válasz elvileg egyszerű: úgy, hogy egészséges – de a bürokrácia ennél sajnos bonyolultabb.

Ha pozitív lett a tesztje, és voltak tünetei, akkor a tünetek elmúlását követő 3. napon kijöhet a karanténból, amennyiben ezt kérelmezte a hatóságnál, és az első tünet megjelenésétől eltelt legalább 10 nap. Itt nincs újabb tesztelés, ha a három feltétel teljesült (10 nap eltelt, 3 napja tünetmentes az állapota, tünetek múlását jelezte a hatóságnak), akkor ön szabad.

Amennyiben nem volt tünete, akkor 14 napra karanténba kerül, ahonnan viszont korábban is szabadulhat, ha saját költségen elvégez két PCR-tesztet, amik negatívak lesznek. Az első tesztet az ön pozitív eredményét (amivel karanténba került) követő 4. napon kérheti, a második tesztet az első után legalább 48 órával. Magyarul sokkal korábban nem szabadulhat, mint 8-10 naptári nap.

Melyik tesztért kell fizetni és melyikért nem?

Amit a háziorvos rendel el és a mentők végeznek, az ingyenes, abban az esetben, ha saját magunkat akarjuk teszteltetni, akkor bizony fizetnünk kell. Hivatalosan csak a PCR tesztet fogadják el, ami 25-35 ezer forintba kerül, és a legtöbb esetben ebből kettő kell. Fejenként. Jelenlegi tudásunk szerint ez az a teszttípus, ami biztos képet ad a fertőzöttségről. Amennyiben betegként tesztelik, nem kell fizetni, mint ahogy akkor sem, ha a hatóság önt szoros kontaktnak minősíti – ekkor is kérheti a háziorvostól az ingyenes teszt lehetőségét.

Arra van esély, hogy hamarosan olcsóbbak legyenek a tesztek, Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában bejelentette, hogy teszt hatósági áras lesz, de azt egyelőre nem tudni, pontosan mikortól, és azt sem, hogy mennyibe fog kerülni. A tesztek ingyenessé tételét viszont egyelőre hiába követeli egyre több közszereplő.

Fontos tudnivaló, hogy amikor karanténban van, nem mehet ki tesztelésre sem. Ilyenkor vagy egy illetékköteles (3000 forint) útvonalengedélyt kell kérni a hatóságtól, vagy házhoz kell kérnie a tesztelést. Ha beteg, akkor pedig semmilyen módon nem hagyhatja el a karantént.

Ez ön szerint is elég zavaros, olyan, mint egy régi kaland-játék-kockázat regény lapozgatós instrukciói? Igen, de sajnos ez most a valóság, amiben még csak most jön az a rész, amikor valaki nem is beteg, de karanténba kerül.

Mi van, ha találkoztam egy fertőzöttel, és kontakttá váltam?

A történések itt megint két irányba mutathatnak.

Ha a fertőzött személy megadta önt, mint hivatalos kontaktot, akkor kapni fog erről egy határozatot, és ön is karanténba kerül, függetlenül attól, hogy van-e tünete, vagy nincs.



A jelenlegi gyakorlat szerint jellemzően 14 napos kényszerpihenőre ítélik a kontaktokat, ahonnan 2 negatív teszttel szabadulhatnak. Itt is érvényes, hogy az első teszt legkorábban az utolsó kontaktust követő 4. napon kérhető, és a két teszt között el kell telnie legalább 48 órának (de maximum 5 napnak).

Ebben az esetben jellemzően nincs államilag finanszírozott teszt, tehát mindkét tesztet önnek kell fizetnie. Kivétel ez alól, ha a hatóság szoros kontaktnak minősíti önt (pl. ha egy háztartásban élnek egy igazoltan fertőzött személlyel).

Amennyiben a fertőzött személy önt nem adta meg, mint lehetséges kontaktot, de saját megítélése szerint fennállt a fertőződés kockázata, akkor szintén a saját zsebből fizetett teszt, vagy az önkéntes karantén a legjobb megoldás.

Mindkét esetben, sőt általánosságban is igaz:

ha bármely teszt pozitív eredményt hoz, akkor a fertőzöttekre vonatkozó szabályok lépnek életbe.

Így számíthat legalább 10-14 nap karanténra, mint fertőzött.

Érdemes akkor tesztelni egyáltalán?

A válasz határozottan az, hogy igen, mivel akkor is fertőzhet, ha betegségéről tünetek hiányában önnek nincs tudomása – jobb tehát ezzel tisztában lenni. A felelős magatartás az, ha nem érzi jól magát, vagy csak esélye van, hogy megfertőződik, akkor vagy elvonul önkéntes karanténba, vagy egy teszttel meggyőződik arról, hogy nem jelen veszélyt másokra.

Ok, túl vagyok mindenen, akkor most mi lesz?

Ön meggyógyult, folytathatja eddigi munkáját, életét, elvileg túl van a fertőzésen. De továbbra is legyen nagyon óvatos, mert sajnos újra elkaphatja a vírust – bár ezt még kutatják, ahogy nagyon sok más kérdés is nyitott még a járvánnyal kapcsolatban.