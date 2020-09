Mentálisan nem tenne jót egy újabb iskolabezárás

Csapodi Zoltán, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója szerint is nehéz helyzetben vannak a pedagógusok, sokan várták ugyanis, hogy a nyáron rendszeres felkészítések, tájékoztatások, egyeztetések lesznek, ez azonban elmaradt. A budapesti elitgimnázium vezetője úgy véli, nem baj, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) csupán ajánlásokat fogalmazott meg az iskolák felé és meghagyta a lehetőséget az intézmények számára, hogy maguk alakítsák ki a saját intézkedési tervüket.

Ők, a Trefortban kifejezetten jól jöttek ki ebből a rugalmas helyzetből, hiszen az ELTE-n keresztül virológus szakember segít nekik ebben, valamint egymás tapasztalataira is támaszkodhatnak az intézményvezetők, akik egymással is megosztják értesüléseiket, gyakorlataikat. Ráadásul az elmúlt hetekhez képest az EMMI és a hatóságok is gyorsabban reagálnak már a megkeresésekre, valamint a döntések meghozása esetén is figyelembe veszik az igazgatók kéréseit.

A cél a pánik elkerülése

Bár a Trefort az egyetemen keresztül megkapta a szükséges tájékoztatást, Csapodi szerint általános probléma, hogy a legtöbb intézményvezető nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel a helyzet kezelését illetően. Ő személy szerint most egy hét alatt nagyjából 20 értekezleten vett részt, ahol arról tájékoztatta a szülőket, milyen intézkedéseket hoztak az iskolában a tömeges fertőzések elkerülése érdekében, ezt pedig szakmai érvekkel is igyekezett alátámasztani.

Nekünk az a feladatunk, hogy az iskolán belül megvédjük a diákokat, tanárokat. Az iskolán kívüli dolgokkal nem tudunk mit kezdeni.

A Trefortban egyébként szigorú szabályokat hoztak a tömeges fertőzések elkerülése érdekében. Fertőtlenítő folyadékot helyeztek ki mindenhova, a diákoknak az evésen, iváson kívül kötelező a maszkviselés az osztályban is, a tanárok pedig maszkban vagy arcpajzsban tartják az órákat. Ha valaki betegnek érzi magát, egyből hazaküldik, az otthonmaradók pedig online vesznek részt pár napig az oktatásban.

A tanáraimat féltem

Csapodi nem ért egyet azzal, hogy mindenkit ész nélkül tesztelni kéne, láthatóan nincs is rá kapacitás. Azt viszont kérné a kormánytól, hogy adjon felhatalmazást az iskolaigazgatóknak, hogy soron kívül beutalhassák a pedagógusokat a vizsgálatra.

Biztos vagyok benne, hogy nem küldené senki százával teszteltetni a kollégákat, csak indokolt esetben. Az viszont, hogy embereket arra kényszerítsünk, hogy 40 ezer forintos tesztet végeztessenek, felháborító dolognak tartanám.

Sok a téves riasztás

Kezdetben ők is első tünetre ugrottak, ez volt a hivatalos protokoll, de ezt már újragondolták az iskolában, ugyanis többször előfordult, hogy az eljárásrend szerint kiemelték a betegség jeleit mutató diákot, majd a szülővel való egyeztetés után kiderült, hogy a gyerek valamilyen más, korábbi egészségügyi probléma miatt produkálja a tüneteket. Sok intézmény ész nélkül küldi haza a gyerekeket szerinte, sok szülő pedig tehetetlen.

Ha minden egyes orrfújás vagy tüsszentés után hazaküldik tíz napra az allergiás vagy megfázott gyerekeket, akkor biztos, hogy előbb vagy utóbb minden intézmény ki fog ürülni.

Igyekeznek ezért rendszeresen egyeztetni a családokkal, hogy megbizonyosodjanak arról, valóban a vírus tünetei jelentek-e meg valakinél.

Hibrid rendszert építenek ki

Tavasszal egyik napról a másikra hazamentünk, és a létező eszközökön folyt az oktatás, most másban gondolkodunk, olyan hibrid rendszert építünk ki, amellyel folyamatosan fenntartható lesz az oktatás, függetlenül attól, hogy a tanár az iskolában vagy otthon tartózkodik, illetve, hogy a diákoknak épp hány százaléka van az iskolában, ez szeptember végére készülhet el a Trefortban. Az online platformok és egy webkamera segítségével már egyre több órát úgy tartanak, hogy az otthon maradó diákok is bekapcsolódnak a tanulásba. Az elmúlt másfél héten már négy tanár is - különböző okokból - otthonról tartott órát az iskolában.

Nem akarjuk bezárni az iskolát. A tavaszi iskolabezárásnak nagyon sok kárát láttuk. A tanárok és a szülők is sokat beletettek, rengeteget dolgoztak azért, hogy működjön a digitális tanrend, de ez a helyzet biztosan nem tett jót sem az oktatásnak, sem pedig a társadalomnak mentálisan.

