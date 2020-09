Teljes egészében az ellenzékre hárítja a felelősséget a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) körül kialakult helyzetért Vidnyánszky Attila, az egyetem működését felügyelő alapítványi kuratórium elnöke.

A rendező, a Nemzeti Színház igazgatója az Origónak adott interjúban beszél erről, azt állítva, „hihetetlen” politikai játszma zajlik az első pillanattól kezdve. Elmondása szerint – ejti el a kissé abszurd megjegyzést – ő kapott olyan híreket is, hogy a szervezésben az Amnesty International segíti a tiltakozókat, a diákok egy részét nyári táborban készítették fel arra, ami most történik. Azt döbbenetesnek tartja, hogy az ellenzék akár a diákok jövőjét is feláldozza, mert máshogyan nem tud fogást találni az Orbán-kormányon. A diákok eufóriáját fájdalmas kijózanodás fogja követni, hogy a politika eszközként használta őket, a tanárok pedig a sztrájkhirdetés tanúsága szerint végig őszintétlenek voltak a diákokkal – fűzi hozzá. Az SZFE diákjai és tanárai és diákjai egyébként együtt követelik, hogy az érdemi párbeszéd nélkül rájuk kényszerített Vidnyánszy-féle kuratórium mondjon le.

Az interjúban Vidnyánszky Attila beszél arról is, hogy néhány rendező és színész most a tiltakozók mellé állt, de korábban mást mondott az SZFE-ről. Egyik példája Schilling Árpád, aki évekkel ezelőtt még úgy nyilatkozott, hogy ha vaklaki rendet akarna tenni az egyetemen, akkor a nulláról kellene kezdenie, mert a bűn beleivódott a falakba.