Az elmúlt 24 órában 484 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 12 309 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt négy krónikus beteg, így az elhunytak száma 637 fő, 4069 fő pedig már meggyógyult. Az aktív fertőzöttek száma 7603 fő. Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 58 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. Kórházban 282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük tizenhatan vannak lélegeztetőgépen.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte. Az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért továbbra is nagyon fontos a fegyelmezettség és az érvényben lévő szabályok betartása – figyelmeztetnek a hatóságok a hivatalos oldalon.

Szombaton 916 új fertőzöttet azonosítottak, és két beteg hunyt el.