Időközi önkormányzati választást tartanak öt településen

A Vas megyei Egyházasrádócon az eddigi polgármester májusban egészségi okokra hivatkozva lemondott. A tisztségért négy független jelölt indul, a választói névjegyzékben 1100 fő szerepel.

A Nógrád megyei Vizsláson képviselő-testületet és polgármestert is választanak, miután a képviselő-testület júniusban feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért hárman függetlenként indulnak, egy jelölt pedig a Magyar Munkáspárt színeiben. A hat egyéni listás képviselő-testületi helyért 18 jelölt versenyez, a választói létszám 1072 fő.

A Baranya megyei Alsószentmártonban a tavaly októberben megválasztott független polgármestert jogerősen elítélték, és februárban lemondott tisztségéről. Négy független jelölt indul a tisztségért. Az ormánsági településen 825 fő jogosult szavazni.

A Somogy megyei Istvándiban a korábbi polgármestert márciusban jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítélték a megválasztása előtt elkövetett bűncselekmény miatt, így a tisztsége megszűnt. Vasárnap négy független jelölt száll versenybe 374 választópolgár szavazatáért.

A Hajdú-Bihar megyei Hajdúszoboszlón a 8. számú egyéni választókerület tavaly októberben megválasztott képviselője januárban lemondott. Egy független, a Momentum Mozgalom és a Fidesz-KDNP-Hajdúszoboszlói Gazdakör-MI Hajdúszoboszlóért jelöltje indul a választáson. A választók létszáma 2597 fő.

A helyi választási irodák a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeznek el, a szavazatszámlálók maszkot viselnek, és erre kérik a választókat is. Azt is kérik, hogy a szavazókörbe érkezők tartsák a legalább másfél méteres távolságot egymás között, és vigyenek magukkal tollat. A betegek, a mozgásukban korlátozottak ezúttal is igényelhetnek mozgóurnát legkésőbb a szavazás napján 12 óráig.