Magyarország fölé ért az amerikai erdőtüzek füstje

Több kamerán is látszódott, hogy az Egyesült Államok nyugati partvidékén pusztító erdőtüzek füstje Magyarországot is elérte. Az Időkép tájékoztatása szerint a füstsávok jól kivehetők voltak a szombat esti és a vasárnap reggeli műholdfelvételeken, de a felszínről is észlelték a füst jelenlétét a felettünk lévő légkörben.

Napkelte előtt kelet felé tekintve sárgás, a horizonthoz közelebb barnás, vöröses sávokat lehetett megfigyelni. A horizont feletti barnás, szürkés réteg a légkör alsó három kilométer vastag rétegében felhalmozódó aeroszol részecskéknek köszönhetően jelenik meg.

A jelenséget az Időkép webkamerái meg is örökítették.

Az Egyesült Államok nyugati részén jelenleg száz nagyobb tűz tombol több mint 18 ezer négyzetkilométeren, háromszor akkora területen, mint Pest megye.