A lakosság által befizetett csatornaépítési hozzájárulás visszafizetésére kötelezte Karácsond önkormányzatát az Egri Törvényszék, mivel a befizetéseket végül útépítésekre költötték – szúrta ki az Átlátszó. A döntés azért lehet kiemelten fontos, mert nem egyedülálló esetről van szó, az ország több településén, így Érden, Tárnokon, Diósdon, Nagykőrösön és Szigetszentmiklóson is útépítésre költötték a lakosság által más célra befizetett összegeket. A karácsondiak ügye azért tart előrébb, mert problémájukat hamarabb terelték jogi útra.

A karácsondi háztartásoknak 160 ezer forintos önerővel, úgynevezett érdekeltségi hozzájárulással kellett beszállniuk a csatornaberuházás költségeibe, azonban az elnyert uniós és hazai önerő-támogatások révén a lakossági hozzájárulásokra végül nem volt szükség a projekt megvalósításához. Ahelyett azonban, hogy a hozzájárulást visszafizették volna a lakosságnak, a befizetett pénzt utak építésére költötték. A helyi víziközmű-társulat és a kivitelező önkormányzat társberuházói szerződésben döntött az utak építéséről, amit „B” programnak neveztek el. A bíróság korábban már jogerősen megállapította, hogy érvénytelen az útépítés érdekében kötött beruházási szerződés.

A helyi utaknak az önkormányzat vagyonából kell megépülniük, melyhez a lakosok a helyi adókkal járulhatnak hozzá, a lakosok által egy teljesen más célra befizetett összeg közútra történő felhasználása abban az esetben is jogellenesnek tekinthető, ha a befizető helyi lakosként használja az utat, mert annak nem az érdekeltségi hozzájárulásból kellett volna megépülnie

– mondta ki a bíróság a befejezett perben, rámutatva arra is, hogy az önkormányzat megalapozatlanul érvelt amellett, hogy a víziközmű közfeladatai közé tartozik a csatlakozóutak helyreállítása.

Az Érd és térségében lebonyolított, harmincmilliárd forintot is meghaladó csatornaberuházásnak is volt egy B jelzésű programja. Itt a lakosságnak a karácsondinál is magasabb összeggel, 250 ezer forinttal kellett beszállni a csatornázásba. Az ügyben – az Átlátszó értesülései szerint – érdi, diósdi és tárnoki civilek több feljelentést is tettek, így a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folyik nyomozás.