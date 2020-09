Hét osztályt küldtek haza egy pécsi iskolából

A PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói közül hét osztály küldtek haza megfigyelésre, miután az egyik pedagógus koronatesztje pozitív lett – írja a pécsma.hu.

Az intézményből alsós és felsős osztályokat is hazaküldtek, a lapértesülés szerint ezen a héten otthon maradnak a gyerekek megfigyelésre. A lap úgy tudja, hogy a pécsi iskola két tanára eddig is karanténban volt, ők egy másik pécsi iskolához kötődő igazolt fertőzött miatt kerültek hatósági karanténba. A most pozitív tesztet produkáló tanárnak tünetei voltak, ezért tesztelték. Az iskolából emiatt további három tanár került karanténba.