A maszkviselési szabályok szigorítása mellett az idősotthonok személyzetének adott ingyenes, rendszeres koronavírus-tesztekre is javaslatot tett hétfői rendkívüli ülésén a Fővárosi Közgyűlés.

A testület tagjai – írja az MTI – 17 igen és 7 nem szavazattal, 3 tartózkodás szólították fel Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy gondoskodjon a fővárosi fenntartású idősotthonokban dolgozók szűréséről. Szeretnék azt is, ha a budapesti főpolgármester az Orbán-kormányhoz fordulna, hogy mindenki más is ingyenes, rendszeres koronavírus-tesztet kapjon, aki a magyar egészségügyben dolgozik. És felkérték a főpolgármestert arra is, hogy kezdeményezze a kormánynál olyan szűrőpontok felállítását, ahol az arra igényt tartó lakosok ingyenes koronavírus-szűrése megtörténhet.