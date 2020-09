Szijjártó Péter: Soha nem engedtem magam köré korrupt szándékokat

Szijjártó Péter hivatalában fogadta hétfőn délelőtt Liam Fox brit parlamenti képviselőt, közös sajtótájékoztatójukról Facebook-oldalán is posztolt a külügyminiszter. A sajtótájékoztató utolsó két percében Szijjártó Péter az RTL Klubtól kapott kérdésekre válaszolt, amelyeknek ismét az adriai luxusjachtozás állt a középpontjában.

Szijjártó Péter a következőket mondta az üggyel kapcsolatban:

Ami pedig az RTL Klub kérdését illeti, kedves szerkesztő úr, nem tudok önnek újat mondani ebben a kérdésben. A helyzet az, hogy a családdal és a barátainkkal eltöltött szabadidőt továbbra is a magánéletem részének tekintem. Amióta ezen a pályán dolgozom, élesen szétválasztottam a magánéletem és a közéleti munkámat, ez a jövőben is így lesz. Ez vonatkozik tisztelt szerkesztő úr, a nyilvánosságra és vonatkozik a döntéseimre is. Tehát soha egyetlenegy magánéleti momentum – ha fogalmazhatok így – sem befolyásolta semmilyen munkában meghozott döntésemet, és nem fog befolyásolni a jövőben sem. Ez akkor is így van, tisztelt szerkesztő, ha ön, önök konzekvensen a 6 és 9 éves gyerekeim testét mutogatják fürdőruhában, még ha kitakart arccal is. Még egy fontos dolgot szeretnék: az elmúlt héten ebben az ügyben kezdeményezett vizsgálatok elutasítására vonatkozó döntések szintén ezen igazamat támasztják alá. Soha, amióta itt dolgozom, semmifajta olyan döntést nem hoztam, amely korrupt szándékokkal lett volna kikövezve, soha nem engedtem magam köré korrupt szándékokat