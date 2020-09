Több mint felével csökkentek a magyar turisták vendégéjszakái Horvátországban

A tavalyi első nyolc hónaphoz képest 57 százalékkal csökkent Horvátországban a magyar turisták vendégéjszakáinak száma, nagyobb mértékben, mint a külföldi vendégek átlagadata – közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviseletének igazgatója kedden az MTI-vel.

Ivana Herceg tájékoztatása szerint augusztus végéig 222 ezer magyar turista 1,3 millió éjszakát töltött Horvátországban, az adatok 57 százalékkal maradnak el a múlt év hasonló időszakától. A magyar turisták – akik 80 százalékban egyéni szervezésben keresik fel az országot – vendégéjszakák szerinti legnépszerűbb úti célja a

Kvarner régió,

Split-Dalmát megye,

Zadar megye.

Településekre bontva

Vir,

Crikvenica,

Rovinj volt az első három legkedveltebb nyaralóhely.

Idén is júliusban és augusztusban kereste fel a legtöbb magyar Horvátországot, ebben a két hónapban mintegy egymillió vendégéjszakát maradtak. A visszaesés a legkevésbé Dubrovnik-Neretva megyét érintette, köszönhetően annak is, hogy a lengyel LOT légitársaság 13 év után újraindította a Budapest és Dubrovnik között közlekedő járatát. Ivana Herceg arra is kitért, hogy a koronavírus-járvány ellenére az első nyolc hónapban Horvátországot csaknem 7 millió turista kereste fel, akik összesen közel 48 millió éjszakát töltöttek el a horvát tengerparton. Ez mindkét adatban 47 százalékos csökkenés a múlt év azonos időszakához képest.

(Borítókép: Turisták Splitben 2020. augusztus 21-én. Fotó: Damir Sencar / AFP)