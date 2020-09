Járványhelyzetben azt gondolnánk, hogy a tömegközlekedést kerülve egyre többen térünk át alternatív közlekedési eszközökre, a Vatera friss, szerkesztőségünknek eljuttatott közleménye szerint azonban a megkérdezettek 80 százaléka saját bevallása szerint nem kerékpározik többet, mint a járvány megjelenése előtt. Jó hír viszont, hogy

már a felnőtt lakosság 70 százaléka rendszeresen bringára pattan.

Az online piactér a közelgő a szeptember 22-én esedékes Autómentes nap kapcsán készítette a felmérést. Ez az eredmény egybecseng a Magyar Kerékpárosklub 2018-ban készített reprezentatív kutatásának eredményeivel, ugyanakkor hosszabb távot vizsgálva a kerékpárhasználatot nézve határozott növekedés látszik,

amíg két éve a válaszadók harmada (38%) tekert legalább egyszer hetente, addig most már a bringázók több mint kétharmada (70%) teszi ezt.

A kerékpárok értékét a válaszadók átlagosan 52 000 forintra teszik és évente kb. 8 500 forintot költenek karbantartásra. Az online piactéren is népszerű a kategória,

2020 AUGUSZTUSÁBAN ÉS SZEPTEMBER ELEJÉN TÖBBSZÖR KERESTEK A FELHASZNÁLÓK A KERÉKPÁR SZÓRA, MINT PÉLDÁUL A MASZKOKRA.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy inkább használat választanak, az esetek 94 százalékában ezek kerültek az elmúlt egy évben a virtuális kosarakba.

COVID nélkül is az egészség a fő

A kerékpározók közel harmada (29%) naponta, vagy naponta többször is teker, továbbá a válaszadók negyede (26%) hetente többször bringázik. Legalább hetente egyszer biciklire ül a kutatásban résztvevők 15 százaléka, ennél ritkábban pedig 30 százalékuk választja a sportolási formát. Többségük (36%) az egészséges életmód jegyében pattan bringára, 19 százalékuk szerint jó hétvégi közös program, kicsit kevesebben, 13 százalék azért választja ezt a közlekedési módot, mert sokszor gyorsabb, mint más közlekedési eszköz és elkerülhetik a dugókat, 12% a tömegközlekedést kerüli így, és elenyésző azoknak a száma, akik azért használnak biciklit, mert nem kell parkolással bíbelődniük (10%), és szép helyekre eljuthatnak így (10%).

Dolgozni inkább autóval megyünk

A munkahelyünket leggyakrabban még mindig autóval közelítjük meg, a válaszadók több mint harmada (43%) négy keréken gurul dolgozni. Fele ennyien (22%) használják a tömegközlekedést a munkába járáshoz, és még kevesebben vannak azok (14%), akik biciklire pattannak. Minden tizedik ember gyalog közlekedik és elenyésző, mindössze 2 százalék utazik robogóval vagy motorral. A megkérdezettek 9 százaléka az egyéb kategóriát jelölte meg, ők nagyrészt azok, akik nem utaznak munkába, otthonról dolgoznak vagy valamilyen oknál fogva nem végeznek munkát. Összességében a szabadidős tevékenységeket is beleszámolva elmondható, hogy nem vagyunk otthonülő típusok, a válaszadók hetente átlagosan 190 kilométert tesznek meg, de olyan is akad, aki saját bevallása szerint hetente 15 000 kilométert utazik.

Mivel rójuk az utakat?

Még mindig inkább a hagyományos bringák hívei vagyunk: csupán a megkérdezettek 5 százaléka használ elektromos biciklit. Egyébként sem feltétlenül a legújabb csúcsmodellek szelik az utakat, csupán a válaszadók 3 százaléka szerezte be idén kerékpárját, és minden tizedik ember hajt 1-2 éves bringát. A kutatásban résztvevők közül közel azonos arányban vannak azok, akik 3-5 éves (22%), és akik 5-10 éves (25%) kerékpárt használnak, de a legtöbben (38%) meglepő módon még 10 évnél is régebbi darabbal gurulnak. A válaszadók értékelése alapján elmondható, hogy átlagosan 52 122 forint értékű kerékpárok róják a bicikli utakat, és a többség (87%) nem is tervezi, hogy idén lecserélje. A karbantartásra viszont a biztonság érdekében óhatatlanul költeni kell, átlagosan évente 8 500 forintot szánnak rá. A beszerzéshez a legtöbben (40%) a hagyományos bicikli boltokat preferálják, és közel ugyanannyian vannak (39%) azok, akik egyéb hagyományos üzletekben vásárolnak, így az kijelenthető, hogy a bringás társadalom szereti a saját szemével megnézni, mire is adja ki a pénzt. Legtöbben mountain bike-ot használnak (38%), de közel azonos a városi kerékpárral közlekedők száma (34%). Trekking kerékpáron teker minden tizedik megkérdezett, országútin pedig 8 százalékuk.

Biciklik az online piactéren

A Vaterán az egyik legnépszerűbb kategória a kerékpár: augusztusban és szeptember elején még a sokat keresett maszkokat is lekörözte a keresőszó. Egy év alatt kb. 69 millió forintot költöttek a kerékpár kategóriában a felhasználók, a különböző kiegészítők mellett kb. 3000 darab biciklit helyeztek a virtuális kosarakba. Az átlagos tranzakcióérték 29 454 forint és elmondható, hogy a használt modellek a népszerűek, 94 százalék vásárolta ezeket. Egyértelmű, hogy a téli időszakban kisebb az érdeklődés a kétkerekűek iránt, a tavasz beköszöntésével viszont nagy ugrás látható: 2020. márciustól májusig tartó időszakban 222 százalékkal emelkedett az eladás a 2019. októbertől 2020. februárig tartó időszakhoz képest.3 A rekordnap 2011-ben volt, április 10-én 133 db tranzakció történt összesen ez azt jelenti, hogy körülbelül 11 percenként kelt egy kerékpár az oldalon.

(Borítókép: Kerékpározók Budapesten a kijárási korlátozás ideje alatt 2020. április 22-én. Fotó: Aradi László / Index)