A veresegyházi Medveotthon lesz az új Színművészeti?

A Veresegyházi Medveotthon vezetőjével megbízatásának lejárta előtt 15 nappal közölte email-ben az önkormányzat, hogy nem hosszabbítja meg a szerződését. Úgy tudni, szerda reggeltől az önkormányzat veszi át az állatkert vezetését. „Egy állatmenhelyből az ország negyedik leglátogatottabb állatkertjét hoztuk itt létre, amely – míg minden más állatkert állami támogatásra szorul – 100-150 millió forint tiszta profitot termel a településnek évente” – mesélte az Indexnek Kuli Bálint (ma még) igazgató, aki értetlenül áll a hír előtt.

Különösen azért, mert szerinte a városnak nincsen hatósági engedélye a fokozottan védett állatok tartására, tehát jogilag nem is viheti tovább a Medveotthont működtetőként.

Ez kicsit olyan most, mintha azt kérnék tőlem, hogy egy jogosítvány nélküli embernek adjam át egy autó vezetését

– érzékeltette a helyzetet az igazgató.

– vázolta a helyzetet Kuli, aki úgy látja, politikai okokból köszönnek el tőle most. Érzése szerint a függetlenként, de baloldali támogatással nyert polgármester nem nézte jó szemmel, hogy ő a kormánnyal egyeztetett fejlesztési támogatásokról.

Természetesen megkerestük Pásztor Béla polgármestert is, aki az Indexnek elmondta: a Veresegyházi Medveotthon Kft-vel az állatok etetésére, gondozására, egészségügyi ellátására kötött

Indoklást nem kaptunk, de Pásztor elmondása szerint Kuli Bálint fél éve tudja már, hogy ez fog történni. Az állatkert fenntartását pedig holnaptól az önkormányzat saját szervezete, a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet végzi, mely augusztus 13-án benyújtotta már kérelmét a Pest Megyei Kormányhivatalhoz a szükséges engedélyek ügyében.

tette hozzá a polgármester.

A Veresegyházi Medveotthon

A 22 éve működő Veresegyházi Medveotthon az egyetlen ilyen profilú létesítmény a közép-európai régióban. Több mint harminc medvének ad otthont (a mosómedvéket és az ormányos medvéket is beleértve), éves szinten 200 ezer látogatója van. Az állatkertben farkasok és rénszarvasok is élnek, és a madárvilág is sokszínű az öt és fél hektárnyi területen.