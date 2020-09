A sajtóban gyakran Galvani-hídként is emlegetett új Duna-híd Dél-Budát és Dél-Pestet köti majd össze, a tervek szerint pedig egy új körutat is kialakítanak. A civilek a pesti oldal nyomvonala miatt aggódnak.

Kiszivárogtak az új Duna-híd pesti levezető úthálózatának nyomvonaltervei, amelyeket eddig még nem hoztak nyilvánosságra. A most napvilágra került tervek alapján a ferencvárosi és a kispesti lakosok is aggódhatnak: a napi 37 ezer autós, aki eltűnik a belvárosból, erre fog elhaladni. Az érintett kerületek lakóinak azzal is számolniuk kell, hogy a munkálatok miatt esetleg több ezer fát is kivághatnak – írta meg korábban az Index az Átlátszóra hivatkozva. Cikkünk megjelenése után szerkesztőségünkbe több levél és telefonhívás is érkezett, ezért a Budapesti Fejlesztési Központot kértük meg, hogy az ügyben öntsön tiszta vizet a pohárba.

A BFK emlékeztetett: az új Duna-híd tervezése 2018-ban indult el, a munkát az egy évvel korábban kiírt nemzetközi tervpályázat győztese, a holland UNStudio és a brit Buro Happold Engineering alkotta tervezői konzorcium végzi. A tervek szerint a híd és úthálózata egy fasorokkal és zöldterületekkel szegélyezett városias körút lesz, széles gyalogosjárdákkal és kerékpárúttal. Hangsúlyozták, hogy

az új átkelő megépítésének legfontosabb célja, hogy Budapest belvárosának forgalomcsillapítása megtörténhessen, a belváros élhetőbbé váljon, a külvárosi kerületekben, illetve az agglomerációban élők közlekedési lehetőségei pedig javuljanak.

Ez a cél azonban csak akkor érhető el maradéktalanul, ha az új Duna-hídhoz megfelelően kiépített úthálózat is csatlakozik, amely képes a forgalom elvezetésére.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa – ez a főváros és a kormány közös városfejlesztési fóruma –

idén februárban hat lehetséges megoldás vizsgálatáról döntött az új híd folytatásaként kialakuló pesti körút nyomvonalával összefüggésben.

A Budapest Fejlesztési Központ meg is vizsgálta a hatástanulmányokat, amelyeket először 2019 őszén, a demokratikusan megválasztott önkormányzati vezetőknek mutatták meg, mert úgy látták korrektnek, ha először az ő véleményüket, elsődleges visszajelzéseiket ismerik meg. A vizsgálat eredményeit tehát bemutatták a IX., a X. és a XIX. kerület polgármestereinek, illetve a főpolgármester kabinetfőnökének, aki az ügy hivatalosan kijelölt kapcsolattartója.

A BFK azt is hangsúlyozta, hogy tervek ügyében semmilyen titok nincs, mivel a visszajelzéseket szeptember 18-ig kapják meg, és

ezt követően teszik közzé a hatástanulmányt.

Levelében a BFK arról is informált, hogy részletes tájékoztató honlap és kérdőív is készül, a civilekkel pedig jövő héten külön is egyeztetnek.

Semmilyen titok nincs – ha fordított sorrendben jártunk volna el, a kritika tárgya az lenne, hogy a megválasztott önkormányzati vezetők miért a sajtóból értesülnek a tervekről

– írták az Index kérdésére. A Budapesti Fejlesztési Központ hozzátette: az új híd pesti oldalának levezető úthálózata összetett kérdés, és a nyomvonalra számos verzió született, ezek vizsgálatára minden részletre kiterjedő hatástanulmány készült, amelynek már a feladatleírását, a vizsgálni javasolt jellemzőket is véleményezhették a civil szervezetek – többek között a Van Más Út (Kiserdővédők) képviselői is.



Az elmúlt két évben folyamatos egyeztetés zajlott a civil szervezetekkel a híd úthálózatának nyomvonaláról. Mint írják: a civil szervezetek is megfogalmazhatták javaslataikat, így a BFK a hatástanulmányt illetően is minden paramétert egyeztetett a Kiserdővédőkkel. Az elkészült, 100 oldalt meghaladó eredmény bizonyítja, alapos előkészítés zajlott le.

Fotó: BFK Nonprofit Zrt

A BFK úgy véli: az, hogy az egyeztetési folyamat közben valaki nyilvánosságra hozta az említett dokumentumot, sajátos ugyan, de segít abban, hogy minél többen megismerhessék, milyen alapos összehasonlító elemzést készített a Budapest Fejlesztési Központ, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a megbízott tervező.



Az ütemterv szerint jövő héten lezajlik az egyeztetés az érdekelt civil szervezetekkel, és egy héten belül elindul egy tájékoztató honlap is, ahol a helyben élők és minden érdeklődő teljes körű információkhoz juthatnak, véleményt mondhatnak és minden háttérdokumentumot megismerhetnek.

Az eredmény szintén a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elé kerül, ahol az év végéig születik döntés az új Duna-híd pesti oldalán építendő levezető úthálózat végleges nyomvonaláról és műszaki megvalósításáról.