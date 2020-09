Egy Magyarországon szokatlan perben kémkedés és más bűncselekmények miatt Kovács Béla volt jobbikos politikusra hét év körüli fegyházat kért vádbeszédében az ügyész a Budapest Környéki Törvényszéken szerdán – adta hírül az MTI.

A 2010-es európai uniós választásokon a Jobbik színeiben európai parlamenti képviselővé választott politikus ellen az Alkotmányvédelmi Hivatal 2014 áprilisában tett feljelentést, majd a legfőbb ügyész indítványára 2015 októberében az EP felfüggesztette Kovács Béla mentelmi jogát. A Központi Nyomozó Főügyészség 2017 decemberében emelt vádat az Európai Unió intézményei elleni kémkedés, valamint költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt Kovács Béla, illetve költségvetési csalás miatt három társa ellen. Kovács Béla időközben kilépett a Jobbikból.

A vád szerint a képviselő 2012 és 2014 között orosz hírszerzőknek adott át információkat többek között energetikai ügyekről, EP-választásokról, a magyarországi belpolitikai helyzetről és a paksi atomerőmű bővítéséről. Ezzel az ügyészség szerint az EP-ben erős háttérbázissal rendelkező, nyíltan EU-ellenes tábor létrehozását igyekezett előmozdítani, mely az orosz érdekek előtérbe helyezésével belülről akarta bomlasztani az európai közösségek intézményeit.

Szerdán az ügyész vádbeszédében kihangsúlyozta a kémkedéssel kapcsolatban, hogy elsősorban az adatok megszerzése, gyűjtése, elemzése, idegen hírszerző szervezetnek átadása számít hírszerző tevékenységnek. A bűncselekmény megállapításához az egyik magatartás is elegendő, azonban szükség van a „folyamatszerűségre”. A vádlott vélelmezett hírszerző tevékenysége egyértelműen sértette az EU intézményeinek érdekét. Bár a vádlott állítása szerint ha kérdezték volna, beszélt volna ténykedéséről, azonban az orosz polgári hírszerzéssel, Magyarországra delegált, diplomáciai fedésben hírszerző tevékenységet folytató embereivel tartott fenn jól felépített, bejáratott konspiratív kapcsolatot. Ennek során Kovács Béla egyértelműen tisztában volt a konspirált kapcsolattartás szabályaival, és rendszeresen be is tartotta azokat.

Esetében korántsem csak véleménycseréről, spontán baráti beszélgetésekről volt szó, az elsőrendű vádlott tudta, mit vártak tőle, EP-képviselőként megszerzett információit adta tovább, tevékenységével javította az orosz fél pozícióit és rontotta az EU-ét

– mondta az ügyész.

A kémkedéssel kapcsolatos konkrétumok ismertetésekor a bíróság az ügyész indítványára zárt tárgyalást rendelt el.

A másik vádpontban az OLAF felvetése nyomán kivizsgált ügyben a vád szerint a képviselő tettesként és három társa, három gyakornok bűnsegédként több mint 21 ezer euró (több mint hatmillió forint) vagyoni hátrányt okozott az EP-nek 2012–2013-ban fiktív gyakornoki állásokkal. A szerdai tárgyaláson az ügyész elmondta, hogy a gyakornoki szerződések valótlan tartalmúak voltak, érdemi munkavégzés nem állt mögöttük, rejtett támogatásra szolgáltak, amivel vagyoni hátrányt okoztak az EP-nek.

A vádlott védekezése szerint eredetileg az volt az elképzelés, hogy a gyakornokok Brüsszelben tartózkodnak, aztán mégis elküldte őket, ám a szerződéseket elfelejtette módosítani, és utólag beismerte, hogy ez hiba volt. A megvádolt három gyakornok vallomásaiból az derült ki, hogy nem vagy alig jártak Brüsszelben, e-mailen, telefonon tartották a kapcsolatot Kovács Bélával. Munkájuk lényegében nem állt másból, mint sajtófigyelésből, és volt olyan gyakornok, akinek a tevékenysége egyáltalán nem kapcsolódott az EU-hoz. A gyakornokok az eljárás során arra hivatkoztak, hogy ők nem tehetnek a történtekről.

Az ügyész szerint Kovács Béla és a három megvádolt gyakornok is tisztában volt azzal, hogy valótlan tartalmú szerződéseket kötnek és nem fognak érdemi munkát végezni. Volt olyan vádlott, aki gyakornoki szerződése megkötése előtt néhány nappal kötött másik teljes munkaidejű szerződést, amelyek egyszerre nyilvánvalóan nem teljesíthetők.

A vád képviselője ismertette azt is, hogy Kovács Béla korábban már megtérítette az EP-nek okozott kárt, így Kovács Bélára a három vádbeli bűncselekmény alapján a törvény szerint kiszabható 2-12 év középmértékét, azaz 7 év körüli fegyházbüntetést kért. A három költségvetési csalás miatt megvádolt gyakornokra felfüggesztett börtönt, mind a négy vádlottra pénzbüntetést.

Kovács Béla a szerdai tárgyaláson elmondta: munkanélküli, jövedelme nincs. Az eljárás során mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat, ügyvédje többször kérte az iratok titkosításának feloldását.

A következő, péntekre kitűzött tárgyaláson várhatóan a védőbeszédek következnek. Az elsőfokú ítélet kihirdetésére jövő héten kerülhet sor a Budapest Környéki Törvényszéken.