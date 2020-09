Pert nyert Hadházy, Bayer 300 ezer forintot fizethet

A Kúria helyben hagyta a másodfokú ítéletet, amely szerint Bayer Zsolt 300 ezer forint fizethet Hadházy Ákos független képviselőnek a most zárult személyiségi jogi perben. az államnak adandó 70 ezer forintos, illetve a Hadházyt illető 15 ezer forint perköltségen felül.

Bayert még 2017-ben vonták felelősségre, miután Hadházyt bírálta, amiért a parlamenti képviselő azt állította, hogy az Orbán-kormány nem mond igazat a nemzeti konzultáció visszaküldött íveinek számáról. Bayer a blogján ezután azt írta: »Ha már Simicska így bedobta a gecizést, akkor át lehet vonulni a városon egy transzparenssel, amire az van írva: „Hadházy geci, Szél Detti nyeli”«. Egy hónappal később pedig „Hadházy egy utolsó, szemét, becstelen gazember" címmel jelentette meg egy írását.

A bíróság szerint Bayer ezzel túl messzire ment, és 300 ezer forint fizetésére szólították fel, mondván megsértette Hadházy személyiségi jogait. Az elsőt megtagadta, utóbbira pedig azt mondta: ötforintosokban fogja kifizetni az összeget, mint írta, „egy szép nagy zsákban fogja tanúk jelenlétében behajítani a kertjébe, szedegesse csak össze szorgalmasan, és vegyen zoknit a büdös lábára”– fogalmazott.

Hadházy szerdán közölte Facebook-oldalán, hogy Bayer a Kúria döntése szerint is megsértette a becsülethez és emberi méltósághoz való személyiségi jogomat. A politikus jelezte továbbá azt is, hogy a neki megítélt sérelemdíjat két héten belül kéri átutalni, amennyiben nem érkezik meg az utalás, kénytelen lesz végrehajtást indítani. És persze kitért arra is, hogy mi lesz, lenne, ha mégis ötforintosokban fizet Bayer.